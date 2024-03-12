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GC1820/02
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User Manual Philips 1700 series Steam iron
Das Leben ist viel schöner ohne den lästigen Haushalt. Kein Wunder, dass du ihn so schnell wie möglich erledigen möchtest. Mit seiner speziellen Spitze, einzigartig entwickeltem Dampfloch-Muster und der geschmeidig gleitenden Bügelsohle ist dieses hochwertige Bügeleisen für schnelles Bügeln wie geschaffen.