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Eingestellt
Dampfstoß von bis zu 90 g
Antihaftbeschichtete Bügelsohle
Anti-Kalk
Da ein Nachfüllen dank des extragroßen 220-ml-Wasserbehälters weniger häufig erforderlich ist, kannst du mehr Kleidungsstücke in einem Arbeitsgang bügeln.
Die Bügelsohle des Philips Bügeleisens ist mit einer speziellen Antihaftbeschichtung ausgestattet, die auf allen Materialien eine optimale Gleitfähigkeit gewährleistet.
Auszeichnungen
4.7
von 5
94
Bewertungen
99%
empfehlen dieses Produkt.
Danny90
10/12/2021
Portugal
Teil der Aktion
Prático e fácil de usar
É um ferro pequeno, muito fácil de usar e leve o que torna a tarefa de passar a ferro muito mais fácil. Desliza super bem em todo o tipo de tecidos. O reservatório de água poderia ser um pouco maior uma vez que utilizando o vapor a água desaparece num instante.
Vorteile
Leve, prático, fácil de utilizar
Nachteile
Reservatório de água poderia ser maior
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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08/12/2021
Portugal
Teil der Aktion
O ferro perfeito
O que antes era uma tarefa difícil tornou-se fácil como o próprio nome do produto indica. A sua simplicidade ajuda a obter os resultados desejados.
Vorteile
Simplicidade
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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07/12/2021
Portugal
Teil der Aktion
Philips Mitarbeiter(in)
Produto de qualidade
[Employee of philipsglobal] Adoro este ferro de passar a roupa, deixa a roupa muito bem passada, é fácil de usar. Recomendo imenso este produto.
Vorteile
Super prático e fácil de usar
Nachteile
Nenhuma
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Im Vergleich zum Vorgängermodell Comfort