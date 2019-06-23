ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Einfach und effektiv
  • Einfach und effektiv
  • Einfach und effektiv
  • Einfach und effektiv
  • Einfach und effektiv
  • Einfach und effektiv
  • Einfach und effektiv
  • Einfach und effektiv

Eingestellt

Dampfbügeleisen

GC1433/40

4.5
| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Einfach und effektiv
Dieses komfortable Dampfbügeleisen ermöglicht einfaches und effektives Bügeln mit konstantem Dampfausstoß, und die antihaftbeschichtete Bügelsohle lässt Ihr Bügeleisen mühelos gleiten. So bügeln Sie nicht nur bequem, sondern auch mit weniger Aufwand.
Alle Vorteile anzeigen

3 Besonderheiten, die das Bügeln erleichtern

Einfach und effektiv

  • 2.000 W

  • Anti-Kalk

  • Antihaftbeschichtete Bügelsohle

Leistung von bis zu 2.000 W für konstant hohen Dampfausstoß

Leistung von bis zu 2.000 W für konstant hohen Dampfausstoß

Leistung von bis zu 2.000 W für konstant hohen Dampfausstoß

Konstanter Dampfausstoß von bis zu 25 g/min für effektiveres Glätten

Konstanter Dampfausstoß von bis zu 25 g/min für effektiveres Glätten

Konstanter Dampfausstoß von bis zu 25 g/min für effektiveres Glätten

Dampfstoß bis zu 90 g zum Glätten hartnäckiger Falten

Dampfstoß bis zu 90 g zum Glätten hartnäckiger Falten

Der Dampfstoß des Bügeleisens von 90 g ermöglicht ein müheloses Glätten auch von hartnäckigen Falten.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

23/06/2019

Portugal

Portugal

Produto de excelente qualidade

Qualidade superior à média na gama a que pertence. - Óptimo desempenho. - Fácil utilização, leve e eficiente. - Com características equivalentes a produto de gamas superiores.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GC1433/40 Ferro a vapor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GC1433/40 Ferro a vapor verfasst

04/06/2018

Portugal

Portugal

Este produto é excelente

É de fácil utilização, com uma só passagem e a peça fica sem vincos. Não se perde tempo a engomar, é super rápido. Adoro este produto.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GC1433/40 Ferro a vapor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für GC1433/40 Ferro a vapor verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.