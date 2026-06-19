Glatte Ergebnisse und sicher anwendbar auf allen Stoffen

Erlebe außergewöhnliche Bügelleistung mit dem Philips 6000 Series Bügeleisen, entwickelt um alle Stoffe perfekt zu glätten. Es bietet 45 g/min Dauerdampf und einen kraftvollen 190 g Dampfstoß für müheloses und effektives Bügeln selbst bei hartnäckigen Falten.