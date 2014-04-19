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Eingestellt
Der passende kabellose Sound für Ihr Zuhause
Der Dockinglautsprecher DS3480, kompatibel mit iPhone 5 und den aktuellen iPods über den Lightning-Anschluss, bietet während des Ladevorgangs kristallklaren Klang. Sie können Ihre Musik dank Bluetooth-Streaming und wiederaufladbarem Akku überall und kabellos genießen.
Lightning-Anschluss
für iPod/iPhone
Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, während Sie Ihren iPod/Ihr iPhone über den neuen Lightning-Anschluss aufladen! Docken Sie einfach Ihr Gerät in die Station, um Ihre ausgewählten Titel in hervorragender Soundqualität wiederzugeben. Ihr Gerät wird gleichzeitig schnell aufgeladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen.
Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.
Mit einem erweiterten digitalen Tonverarbeitungsalgorithmus, zwei aktiven Lautsprechern und Bassanschluss füllt diese Dockingstation Ihren Raum mit klarem, natürlichem Klang und einem tiefen, satten Bass.
4.6
von 5
11
Bewertungen
91%
empfehlen dieses Produkt.
coinr
19/04/2014
Deutschland
Nicht nur für die Ohren ein Gedicht, sondern auch für die Augen!
Ich verwende die Docking Station in Verbindung mit dem Iphone 5 seit Weihnachten 2013. Die Soundqualität hat mich bis jetzt überzeugt, für dieses kleine Ding ist es ein Top Sound. Wer auch mal gerne lauter hört die Qualität lässt auch dort nicht nach und es taucht auch kein komisches Rauschen auf. Die Soundqualität ist über das Dock genauso gut wie über Bluetooth. Das Iphone verbindet sich schnell mit der Anlage. Die Bedinung ist sehr simpel, es gibt zwei Knöpfe und eine Anzeige. Die zwei Knöpfe sind + und - für die Lautstärke und leuchten orange und die Anzeige ist ein Bluetoothsymbol das blau leuchtet wenn eine Bluetoothverbindung vorhanden ist. Wenn keine Bluetoothverbindung vorhanden ist und das Gerät eine Verbindung sucht blinkt die Anzeige blau. Der Takt passt oft zur Musik dann sieht das bei dunklem Zimmer dank der leuchtstarken LED sehr gut aus, stört aber keinesfalls, wer nicht darauf achtet der bemerkt das Licht auch nicht. Das Design ist ein Augenschmauß! Ich finde die Form sehr gelungen aber dennoch bleibt die Dockingstation schlicht und erfüllt ihren Zweck als Musikabspielgerät das einfach TOP aussieht.
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Diese Bewertung wurde für DS3480 Dockingstation mit Bluetooth® verfasst
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Nounours
30/08/2015
België
Excellent appareil!
Ne l'ayant que depuis 12 heures, je peux déjà faire une très bonne première impression iPhone et iPod reconnu immédiatement, simplicité pour écouter la radio internet; je trouve dommage que la musique ne se fait pas directement via l'app comme le home studio mais via le centre de contrôle de l'iPhone. Le minuteur est très bien fait, le réglage de luminosité est très bien fait et réglable à souhait! La qualité sonore quant à elle, est de très bonne qualité et as un excellent rendu, les basses et les aigus sont bien équilibrés après avoir testé avec les deux genres musicaux que j'utilise, c-a-d, jazz et classique. L'app clockstudio quant à elle, est simple et peut être trop simple, si je peux m'endormir aisément, je ne sais pas si je peux me réveiller avec, pas de réglages equaliseur si on voudrait effectuer des changements, cela doit se faire via les réglage de l'iPhone et comme dit plus haut, la musique de l'appareil doit se faire via le centre de contrôle et pas via l'app donc en bref, si clockstudio ressemblait a home studio cela serait parfait!
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Diese Bewertung wurde für DS3480 Station d'accueil avec Bluetooth® verfasst
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davidddp
09/08/2014
España
Excelente producto, muy versátil por el bluetooth
Me gusta mucho como suena, tanto en volumen como en calidad de sonido, lo utilizo muy menudo, tanto para cargar el móvil como para reproducir el sonido de mi portátil sin cables (con el bluetooth)
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Diese Bewertung wurde für DS3480 Altavoz base con Bluetooth® verfasst
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