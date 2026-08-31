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Reiseladegerät und Powerbank

DLP5751T/00

Vielseitige Powerbank als idealer Reisebegleiter

Dank der Kapazität von 5.000 mAh und der austauschbaren Stecker ist diese Powerbank der ideale Reisebegleiter. Die Stecker umfassen die Ausführungen EU, AU, UK und US und ermöglichen direktes Aufladen über eine Steckdose. Sie müssen nicht mehr nach Lademöglichkeiten für Ihr mobiles Gerät suchen und haben keine Probleme mehr, die Powerbank im Ausland aufzuladen.

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mit austauschbaren Steckern

Vielseitige Powerbank als idealer Reisebegleiter

  • 5.000 mAh

  • QC 3.0 und Stromversorgung

1 x USB-A- und 1 x USB-C-Anschluss laden zwei Geräte gleichzeitig

1 x USB-A- und 1 x USB-C-Anschluss laden zwei Geräte gleichzeitig. Der USB-A-Anschluss funktioniert bei den meisten Geräten, während USB-C der neueste Ladeanschluss ist, über den aktuelle mobile Geräte wie Handys, Outdoor-Kameras und Tablets verfügen.

LED-Anzeige

Über die diskrete, sanft leuchtende LED-Anzeige können Sie auf einen Blick erkennen, ob das Gerät mit Strom versorgt wird.

Funktioniert überall, selbst dort, wo keine Stromversorgung verfügbar ist

Mit dem praktischen Akku-Pack können Sie Ihr Gerät aufladen, selbst wenn Ihnen kein (Auto-)Ladegerät zur Verfügung steht. Der intelligente Akku-Pack versorgt Ihr Gerät mit Strom, sodass Sie ihn nach der Verwendung abnehmen können und dennoch ein vollständig aufgeladenes Gerät haben.

Technische Daten

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