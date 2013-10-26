ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Hauptbild
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Hauptbild

Eingestellt

HD-Camcorder

CAM150OR/00

4

| (5) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.

Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht

Der robuste und wasserdichte ESee Camcorder CAM150 ist hervorragend geeignet für die Verwendung im Innen- und Außenbereich – sogar im Wasser und bei Schnee. Dank verbessertem Verwacklungsschutz nimmt der Camcorder äußert scharfe Bilder auf, während mit der Dual-Format-Aufnahme sowohl HD- als auch E-Mail-fähige Formate aufgenommen werden können, sodass Sie jederzeit Ihre Inhalte ganz einfach mit anderen teilen können.

Alle Vorteile anzeigen

Sogar im Wasser und bei Schnee

Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht

Klein und kompakt im Taschenformat

Blitz, Autofokus, Gesichtserkennung und Smile-Detektor

Blitz, Autofokus, Gesichtserkennung und Smile-Detektor

Quick Impression für Videohighlights in einem Minifilm

Quick Impression für Videohighlights in einem Minifilm

Erstellen Sie eine kurze Zusammenfassung all Ihrer aufgenommenen Filme. Mit nur einem Tastendruck extrahiert Quick Impression automatisch die Highlights Ihrer letzten Videos und kombiniert sie zu einer Zusammenfassung Ihrer Aufnahmen. Entdecken Sie auf einem Bild das Herzstück Ihrer Videos, oder nutzen Sie die Zusammenfassung als Erinnerung an Ihre Aufnahmen. Wählen Sie einfach die Quick Impression-Funktion auf Ihrem Camcorder. Nie war es leichter, Erinnerungen zu genießen.

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

5

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

26/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant

My picture was perfect so I didn't have a problem. The flash is brilliant and it is small enough to pop in your pocket. Very easy to work. I would recommend you buy a memory card and a USB charger adapter but otherwise, it is perfect.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CAM150OR HD camcorder verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CAM150OR HD camcorder verfasst

26/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant

My picture was perfect so I didn't have a problem. The flash is brilliant and it is small enough to pop in your pocket. Very easy to work. I would recommend you buy a memory card and a USB charger adapter but otherwise, it is perfect.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CAM150OR HD camcorder verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CAM150OR HD camcorder verfasst

19/07/2012

France

France

images époustouflantes

Que dire de cet appareil... quasi parfait dans tous les domaines ( vidéo, photo,) seul petit hic la dragonne non réglable et ajustable (méfiance dans l'eau). Donc recommandé sans hésitation

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CAM150OR Caméra HD verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CAM150OR Caméra HD verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.