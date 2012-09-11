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Eingestellt

HD-Camcorder

CAM110SL/00

4.1

| (7) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht

Nehmen Sie eindrucksvolle Videos in Full HD-Qualität auf, und perfektionieren Sie diese mithilfe der sensationellen Anti-Verwacklungstechnologie des ESee-Camcorders. Die Aufnahme in zwei Formaten bietet sowohl HD- als auch E-Mail-freundliche Formate, sodass Sie Ihre Videos über den Fernseher bis zu 4-mal schneller weitergeben können.

Alle Vorteile anzeigen

Mit verbessertem Verwacklungsschutz

Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht

Schnelle Freigabe per E-Mail oder auf Facebook/YouTube

Schnelle Freigabe per E-Mail oder auf Facebook/YouTube

Dank der integrierten Windows-Software können Sie Ihre Videos ganz leicht auf Websites wie beispielsweise YouTube, Facebook, Twitter und Vimeo hochladen. Mac-Benutzer können Ihre Videos ganz einfach mit iMovie von iLife organisieren, bearbeiten und weitergeben. Aufgrund einer erweiterten Komprimierungstechnik kann das vom Philips Camcorder verwendete HD-Videoformat (H.264) ohne Einbußen bei der Videoqualität kleinere Dateien als herkömmliche Camcorder, Digitalkameras oder Mobiltelefone erstellen, sodass diese schneller weitergegeben werden können. Diese Dateien lassen sich auch mit anderen Programmen wie iPhoto und Windows Movie Maker bearbeiten.

Direkter Anschluss an TV über HDMI für Videoanzeige in HD

Direkter Anschluss an TV über HDMI für Videoanzeige in HD

Integrierter USB-Anschluss für eine kabellose Verbindung mit Ihrem PC/Mac

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Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

7

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

11/09/2012

Nederland

Nederland

heerlijk toestel met goede resultataen

Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CAM110SL HD-camcorder verfasst

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11/09/2012

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

heerlijk toestel met goede resultataen

Film uitsluitend de vakantie routes. Via een vaste steun in de camper. Uit de hand filmen is risicovol vanwege onrustige bewegingen, maar met een statief gaat het ook prima.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CAM110SL HD-camcorder verfasst

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15/07/2012

France

France

Simplicité et Ergonomie

Simple d'utilisation, bonne qualité photo et vidéo, compact

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CAM110SL Caméra HD verfasst

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