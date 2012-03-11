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Eingestellt
CAM110BU/00
Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht
Nehmen Sie eindrucksvolle Videos in Full HD-Qualität auf, und perfektionieren Sie diese mithilfe der sensationellen Anti-Verwacklungstechnologie des ESee-Camcorders. Die Aufnahme in zwei Formaten bietet sowohl HD- als auch E-Mail-freundliche Formate, sodass Sie Ihre Videos über den Fernseher bis zu 4-mal schneller weitergeben können.
Dank der integrierten Windows-Software können Sie Ihre Videos ganz leicht auf Websites wie beispielsweise YouTube, Facebook, Twitter und Vimeo hochladen. Mac-Benutzer können Ihre Videos ganz einfach mit iMovie von iLife organisieren, bearbeiten und weitergeben. Aufgrund einer erweiterten Komprimierungstechnik kann das vom Philips Camcorder verwendete HD-Videoformat (H.264) ohne Einbußen bei der Videoqualität kleinere Dateien als herkömmliche Camcorder, Digitalkameras oder Mobiltelefone erstellen, sodass diese schneller weitergegeben werden können. Diese Dateien lassen sich auch mit anderen Programmen wie iPhoto und Windows Movie Maker bearbeiten.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.4
von 5
82
Bewertungen
Hajo3816
11/03/2012
Deutschland
Philips CAM110BU/00
Super Camcorder mit dem Preis angemessenem Bild und Video Qualität. Einziger Nachteil den ich bisher bemerkt habe: Der Autofocus ist mitunter etwas Übereifrig. Dies macht die gute Bildqualität mitunter durch unschärfe etwas zunichte. Mein Tip an Phillips: Mach ein Firmware Update bei dem man über das Menü den Autofocus auf Fixfocus schalten kann (z.B. 3m bis Unendlich). Dies wäre auch bei schlechten Lichtbedinungen oder wenig Kontrast sehr hilfreich. Dann würde ich die Cam uneingeschränkt weiterempfehlen !!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CAM110BU HD-Camcorder verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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07/02/2012
België
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CAM110BU Caméra HD verfasst
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HGL005
05/06/2012
Nederland
Prima product zoals bedoeld voor eenvoudi gebruik
Gemakkelijk in gebruik. Handig om film op te slaan op computer. Makkelijk draagbaar en ziet er prima uit!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CAM110BU HD-camcorder verfasst
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