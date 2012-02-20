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Eingestellt

HD-Camcorder

CAM102BU/00

4.2

| (5) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht

Der ESee-Camcorder CAM102 sorgt für glasklare Erinnerungen dank Full-HD-Aufnahmequalität. Nehmen Sie Videos per Tastendruck auf, und geben Sie diese direkt über den Fernseher wieder. Schließen Sie den Camcorder mit dem integrierten USB-Stecker im Handumdrehen an Geräte an.

Alle Vorteile anzeigen

Erinnerungen in HD-Qualität genießen

Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht

3 Sek. Vorab-Aufnahme für überraschende Momente

3 Sek. Vorab-Aufnahme für überraschende Momente

Die besten Momente im Leben kommen häufig überraschend. Mit der 3 Sek. Vorab-Aufnahme können Sie diese jedoch selbst dann auf Video festhalten, wenn Sie die Taste ein paar Sekunden zu spät drücken. Wenn die Funktion aktiviert ist, beginnt der Camcorder drei Sekunden bevor Sie die Aufnahmetaste drücken automatisch mit der Aufzeichnung. Mit diesem permanenten Puffer entgehen Ihnen nie wieder wertvolle Filmmomente.

Auflösung von bis zu 5 MP für qualitativ hochwertige Fotos

Auflösung von bis zu 5 MP für qualitativ hochwertige Fotos

Direkter Anschluss an TV über HDMI für Videoanzeige in HD

Direkter Anschluss an TV über HDMI für Videoanzeige in HD

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4.2

von 5

5

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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2
1

20/02/2012

Nederland

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Ja, ich empfehle dieses Produkt

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24/03/2012

Danmark

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14/01/2012

Nederland

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