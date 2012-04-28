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Eingestellt

HD-Camcorder

CAM100BU/00

4.6

| (10) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Schöne Momente in HD aufnehmen und miteinander teilen

Der praktische Philips Camcorder zeichnet Videos auf Knopfdruck auf! Erleben Sie magische Momente noch einmal in HD, indem Sie sie auf Ihrem Fernseher wiedergeben oder online teilen. Über einen integrierten USB-Anschluss können Sie den Camcorder ganz einfach an Ihren PC/Mac anschließen.

Alle Vorteile anzeigen

direkt und ganz einfach

Schöne Momente in HD aufnehmen und miteinander teilen

Videos in kristallklarer HD-Auflösung (720p)

Videos in kristallklarer HD-Auflösung (720p)

Nehmen Sie Videos in High Definition (720p) auf, und genießen Sie diese in der gleichen Qualität wie TV-Sendungen in HD. "720" bezieht sich auf die Bildschirmauflösung und gibt die Anzahl der horizontalen Zeilen auf dem Bildschirm an. "p" steht für Progressive Scan oder das sequentielle Anordnung der Zeilen in jedem Bild. 720p bietet eine bessere Videoqualität als beispielsweise bei Mobiltelefonen und Digitalkameras. Außerdem verwendet der Philips Camcorder das gleiche Videoformat wie Blu-ray Disc-Player und -Discs – H.264. Dieses fortschrittliche Format liefert eine exzellente Bildqualität in HD, sodass Sie Ihre Videoaufnahmen kristallklar genießen können.

Bedienung auf Knopfdruck für sofortige Aufnahme von großartigen Momenten

Bedienung auf Knopfdruck für sofortige Aufnahme von großartigen Momenten

Verpassen Sie keine wundervollen Momente mehr. Aufgrund der geringen Startzeit des Philips Camcorders können Sie sofort mit der Aufnahme starten. Dank mehrerer erweiterter Funktionen, wie beispielsweise einer schnellen Prozessorgeschwindigkeit und einer speziellen Signalverarbeitung, dauert es nur zwei Sekunden, den Philips Camcorder zu starten. Die Tasten überzeugen in ihrer Benutzerfreundlichkeit - Sie drücken nur eine Taste, und die Aufnahme in High Definition startet. Mit dem Philips Camcorder sind Sie jederzeit bereit, überraschende Augenblicke festzuhalten, ohne auch nur einen einzigen zu verpassen.

Schnelle Freigabe per E-Mail oder auf Facebook/YouTube

Schnelle Freigabe per E-Mail oder auf Facebook/YouTube

Dank der integrierten Windows-Software können Sie Ihre Videos ganz leicht auf Websites wie beispielsweise YouTube, Facebook, Twitter und Vimeo hochladen. Mac-Benutzer können Ihre Videos ganz einfach mit iMovie von iLife organisieren, bearbeiten und weitergeben. Aufgrund einer erweiterten Komprimierungstechnik kann das vom Philips Camcorder verwendete HD-Videoformat (H.264) ohne Einbußen bei der Videoqualität kleinere Dateien als herkömmliche Camcorder, Digitalkameras oder Mobiltelefone erstellen, sodass diese schneller weitergegeben werden können. Diese Dateien lassen sich auch mit anderen Programmen wie iPhoto und Windows Movie Maker bearbeiten.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.6

von 5

10

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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2
1

28/04/2012

United Kingdom

United Kingdom

CAM100BU is perfect

Very nice pocket camcoder ever seen, good battery backup, performance and video quality.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CAM100BU HD camcorder verfasst

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Diese Bewertung wurde für CAM100BU HD camcorder verfasst

10/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

Recommended

If you want a night cam you should buy this cam and not cam102 as it has a much better lens, see the specifications.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CAM100BU HD camcorder verfasst

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16/10/2011

France

France

Objet beau, d'une qualité excellente et très simple à utiliser

Objet beau, d'une qualité excellente et très simple à utiliser

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Diese Bewertung wurde für CAM100BU Caméra HD verfasst

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