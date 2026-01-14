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Mit SenseIQ Technologie
Achseln, Bikinizone, Körper, Gesicht
Mit SmartSkin Sensor
Mit Kabel und kabellos verwendbar
IPL steht für Intense Pulsed Light. Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen und versetzt die Haarfollikel so in einen Ruhezustand. Folglich sinkt die Haarwuchsmenge nach und nach. Mit Behandlungs-Wiederholungen bleibt Ihre Haut wunderbar haarfrei und spürbar glatt. Die Behandlung für weniger Haarwachstum ist sicher und sanft, selbst an empfindlichen Stellen. Philips Lumea ist klinisch getestet und wurde zusammen mit Dermatologen entwickelt – für eine einfache und effektive Behandlung, bequem von zu Hause aus.
Unabhängige Studien belegen bis zu 92 % weniger Haare nach 3 Behandlungen.** Führen Sie die ersten vier Behandlungen alle zwei Wochen und die nächsten acht Behandlungen alle vier Wochen durch. Nach zwölf Behandlungen können Sie bis zu sechs Monate haarfreie, glatte Haut genießen.*
Philips Lumea Prestige eignet sich für eine Vielzahl von Haar- und Hauttypen. Es funktioniert bei natürlich dunkelblondem, braunem und schwarzem Haar und bei einer Hauttönung von hellweiß bis dunkelbraun. IPL benötigt einen Kontrast zwischen dem Pigment in der Haarfarbe und dem Pigment im Hautton. Daher kann Lumea (wie bei anderen IPL-basierten Behandlungen) nicht zur Behandlung von weißem, grauem, hellblondem oder rotem Haar sowie von sehr dunkler Haut verwendet werden.
Auszeichnungen
4.2
von 5
2814
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
GreenHulk
14/01/2026
Österreich
Verifizierter Käufer
Haarentfernung
Der Artikel funktioniert hervorragend und lieferte bis jetzt einabsolut überzeugendes Ergebnis.
Vorteile
Die Körperbehaarung wird definitiv weniger und feiner
Nachteile
bis jetzt keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9900 Series BRP958/00R1 Refurbished IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 9900 Series BRP958/00R1 Refurbished IPL-Haarentfernungsgerät verfasst
Miau323
04/01/2025
Österreich
Top
Für zuhause echt praktisch, man spart sich die Zeit zur Kosmetikerin.
Vorteile
Kann man selber machen
Nachteile
Dauert länger, nicht so intensiv
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Familienurlaub
19/09/2024
Österreich
Verifizierter Käufer
Einfache Bedienung
Wenn man vorher zB. die Beine sauber und schön rasiert, ist die Anwendung mit dem Lumea IPL einfach und ohne schmerzen.
Vorteile
einfach zu bedienen und bequem in der Handhabung
Nachteile
Die mitgelieferte Tasche für die Aufbewahrung aller Utensilien ist zu klein.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ verfasst
Nach 12 Behandlungen durchschnittlich 78% weniger Haare an den Beinen, 64% in der Bikinizone, 65% in den Achselhöhlen
Gemessen an den Beinen nach 3 Behandlungen: 27 von 55 Frauen erreichen 92 % oder höhere Ergebnisse.
Bei Einhaltung des Behandlungsplans
Die Studie wurde in den Niederlanden und in Österreich an 56 Frauen nach 3 Behandlungen an Achselhöhlen, Bikinizone und Beinen bzw. nach 2 Behandlungen im Gesicht durchgeführt
Die Lebensdauer der Lampe verlängert nicht die weltweite Philips Gewährleistung von 2 Jahren
Bei Einhaltung des Behandlungsplans. Berechnet für die Anwendung im Unterschenkelbereich, in der Bikinizone, im Achselbereich und im Gesicht. Die Lebensdauer der Lampe verlängert nicht die weltweite Philips Gewährleistung von 2 Jahren.