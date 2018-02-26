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Eingestellt

Philips FidelioKabellose Multiroom-Musiksysteme

BM90/12

2.5

| (2) Bewertungen

Musik in jedem Raum auf Knopfdruck

Die Philips izzy-Musikanlage gibt über Bluetooth Musik von CD/USB und UKW wieder. Mit einem Tastendruck wird Musik von Smartphones, CD/USB &und Radiosendern gleichzeitig auf jedem izzy-Lautsprecher in jedem Raum wiedergegeben. Einfache Einrichtung: ohne Router, Passwort oder App.

Alle Vorteile anzeigen

Musik in jedem Raum auf Knopfdruck

  • CD, MP3-CD, USB, UKW

  • Bluetooth®

200 W RMS Gesamtausgangsleistung

200 W RMS Gesamtausgangsleistung

Dieses System bietet eine 200 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW

MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.

Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.5

von 5

2

Bewertungen

5
3
2

26/02/2018

France

France

Qualite au Rendez-vous

produit simple à installer, facile à utiliser, son de bonne qualité dans chaque piece

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BM90 Système audio sans fil multiroom verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BM90 Système audio sans fil multiroom verfasst

19/03/2018

España

España

No es posible conectar auriculares

No es posible conectar auriculares. Me arrepiento de haber comprado este aparato por este motivo. No puedo disfrutar de mi música en el salón, tumbado en el sofá mientras otros miembros de la familia disfrutan de la TV u leen un libro por ejemplo.

Diese Bewertung wurde für BM90 Microcadena inalámbrica multihabitación verfasst

Diese Bewertung wurde für BM90 Microcadena inalámbrica multihabitación verfasst

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