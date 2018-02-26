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Eingestellt
BM90/12
Musik in jedem Raum auf Knopfdruck
Die Philips izzy-Musikanlage gibt über Bluetooth Musik von CD/USB und UKW wieder. Mit einem Tastendruck wird Musik von Smartphones, CD/USB &und Radiosendern gleichzeitig auf jedem izzy-Lautsprecher in jedem Raum wiedergegeben. Einfache Einrichtung: ohne Router, Passwort oder App.
CD, MP3-CD, USB, UKW
Bluetooth®
Dieses System bietet eine 200 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.
MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.
Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.
2.5
von 5
2
Bewertungen
abc51
26/02/2018
France
Qualite au Rendez-vous
produit simple à installer, facile à utiliser, son de bonne qualité dans chaque piece
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BM90 Système audio sans fil multiroom verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BM90 Système audio sans fil multiroom verfasst
m2018
19/03/2018
España
No es posible conectar auriculares
No es posible conectar auriculares. Me arrepiento de haber comprado este aparato por este motivo. No puedo disfrutar de mi música en el salón, tumbado en el sofá mientras otros miembros de la familia disfrutan de la TV u leen un libro por ejemplo.
Diese Bewertung wurde für BM90 Microcadena inalámbrica multihabitación verfasst
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