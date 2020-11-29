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Eingestellt
Ultraflacher 4K UHD-LED-Android-Fernseher
Mit diesem 4K UHD-TV genießen Sie Sendungen, Filme und Spiele in höchster Auflösung. Mit Android TV, kabellosem Anschluss und Ambilight wird aus dem simplen Streamen von Inhalten ein unvergleichliches Erlebnis.
108 cm (43") Fernseher mit Ambilight
1600 Picture Performance Index
HDR Plus
P5 Perfect Picture Engine
Gehen Sie mit dem Google Play Store und der Philips App Gallery über das traditionelle TV-Programm hinaus. Erleben Sie endlose Filme, TV, Musik, Apps und Spiele online. Für noch mehr Unterhaltung.
Der Philips Quad Core-Prozessor trifft auf die Leistung von Android – das sorgt für ein aufregendes Spielerlebnis. Mit Android auf Ihrem Fernseher können Sie schnell und intuitiv durch Apps navigieren, sie starten und Videos abspielen.
Micro Dimming Pro optimiert Kontraste auf Ihrem Fernseher basierend auf den Lichtverhältnissen in Ihrem Zimmer. Dank der speziellen Software, die das Bild in 6400 unterschiedlichen Zonen analysiert, können Sie perfekte Kontraste und eine hervorragende Bildqualität für ein wahrhaft lebensechtes visuelles Erlebnis genießen – Tag und Nacht.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.5
von 5
66
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Derjan77
29/11/2020
Deutschland
High End
Dieses Gerät hat eine Ausstattung welche keine Wünsche offen lässt. Mit Ambientebeleuchtung für angenehmen Hintergrund. Glasklares Bild und sehr guter Ton sorgt für pures TV Vergnügen. Die Qualität der Hardware ist wie für Philips typisch erstklassig!
Vorteile
Qualität und Langlebigkeit
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7300 series 50PUS7363 Ultraflacher 4K UHD-LED-Android-Fernseher verfasst
Datum der Benutzung 2019-11-29
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7300 series 50PUS7363 Ultraflacher 4K UHD-LED-Android-Fernseher verfasst
Datum der Benutzung 2019-11-29
Molli 68
21/04/2020
Deutschland
Hervorragender Ambilight-Fernseher zu einem fairen
Tolles Bild und Ambilight einfach toll. Sehr schöne lebensechte Farben.
Vorteile
Ambilight und tolle Fernbedienung. Sehr schöne Farben
Nachteile
Die Toneinstellung dürfte noch vielfältiger sein
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7300 series 50PUS7363 Ultraflacher 4K UHD-LED-Android-Fernseher verfasst
Datum der Benutzung 2019-04-21
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7300 series 50PUS7363 Ultraflacher 4K UHD-LED-Android-Fernseher verfasst
Datum der Benutzung 2019-04-21
Bozan
08/02/2020
Deutschland
Das Produkt ist 1 A
Ich kann nur weiter empfehlen.seit ende 2018 benutze ich es .
Vorteile
Nur vorteile
Nachteile
Gibts es nicht
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7300 series 55PUS7363 Ultraflacher 4K UHD LED Android TV verfasst
Datum der Benutzung 2019-02-08
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7300 series 55PUS7363 Ultraflacher 4K UHD LED Android TV verfasst
Datum der Benutzung 2019-02-08
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.
USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Amazon-Apps möglicherweise nicht immer in Ihrem Land zur Verfügung stehen. (Derzeit funktionieren Amazon-Apps nur in Deutschland, Österreich und Großbritannien)
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.
Der integrierte Google Assistent wird als Software-Update für Android-Fernseher-Modelle aus dem Jahr 2018 eingeführt.
Die Funktionalität ist abhängig von den integrierten ChromeCast Apps und Smart-Geräten. Weitere Einzelheiten erhalten Sie auf den entsprechenden Seiten der integrierten ChromeCast Produkte.