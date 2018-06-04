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Eingestellt
12972CVPBS2
Ein neuer Style mit Licht
ColorVision bringt mehr Farbe in die Optik Ihres Autos: blau, grün, gelb oder pink. Diese innovativen Fahrzeuglampen sind für die Straße zugelassen, sodass Sie die Optik Ihres Autos individualisieren können und dennoch sicheres, weißes Licht verwenden.
Lampentyp: H7
Packung mit: 2
12 V, 55 W
Um herauszufinden, welche Philips ColorVision Lampe zu Ihrem Auto passt, gehen Sie auf www.philips.com/automotive
Mit Philips ColorVision können Sie Ihrem Fahrzeug eine persönliche Note verleihen. Wählen Sie zwischen Blau, Grün, Gelb oder Pink, und gestalten Sie Ihr Auto individuell.
ColorVision Leuchten entsprechen allen ECE-Richtlinien und werden mit einer Zertifizierung geliefert, die die Zulassung für die Straße bescheinigt. Führen Sie diese stets Ihnen in Ihrem Auto mit sich.
2.5
von 5
2
Bewertungen
HUMZH
04/06/2018
Suisse
kein Xenon, aber viel besser als gedacht !!
kein Xenon, aber viel besser als gedacht, dank dem Sammler zu einer Birnenform !!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ColorVision 12972CVPBS2 Fahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ColorVision 12972CVPBS2 Fahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer verfasst
Janne
04/12/2014
Sverige
Kvalitet men med dåliga egenskaper
Den här lampan är kanske bara gjord för helt runda reflektorer. För mina blir inte blå/blåaktiga utom i ett litet, litet område vid lampornas fot. Själva ljuset är marginellt vitare än med standard-H7-lampor men det är definitivt inte tal om någon "xenonlook". Kanske är det så att Philips, som även tillverkar riktiga xenonlampor, inte har någon verklig ambition att erbjuda halogenlampor med riktigt xenonefterliknande ljus. ColorVision känns tyvärr inte som en produkt som håller vad den lovar. Men jag tvivlar inte på kvaliteten beträffande material, tillverkning, hållbarhet etc.
Diese Bewertung wurde für ColorVision 12972CVPBS2 Blå strålkastarlampa för bil verfasst
Diese Bewertung wurde für ColorVision 12972CVPBS2 Blå strålkastarlampa för bil verfasst