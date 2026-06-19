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Eingestellt
127916000KX2
LED-T10 [~W5W]
Anzahl der Lampen: 2
12 V, 6.000 K Tageslichteffekt
Mehr Licht erleben
Die Hauptaufgabe der Signalbeleuchtung besteht darin besser zu sehen und gesehen zu werden. Das bedeutet aber nicht, dass Sie nicht gleichzeitig auch gut aussehen können. Wenn Sie auf der Suche nach mehr Style sind, sind LEDs eine lohnenswerte Investition. Werten Sie Ihre Innen- und Signalbeleuchtung mit einem intensiveren Rot für Bremslichter, leuchtenden Orange für Fahrtrichtungsanzeiger und hellen Weiß für Positions- und Rückfahrleuchten auf. Ihr Auto ist ein Ausdruck dessen, wer Sie sind. Präsentieren Sie Ihren Style mit der LED-Signalbeleuchtung von Philips.
Ein eindeutiges Signalisieren Ihrer Fahrabsicht ist für Ihre Sicherheit entscheidend. Um Kollisionen zu vermeiden, müssen die anderen Verkehrsteilnehmer wissen, was Sie tun. Eine helle Signalbeleuchtung sorgt dafür, dass Sie gesehen werden und somit sicher im Straßenverkehr unterwegs sind. Egal ob beim Rückwärtsfahren, Parken oder Bremsen, die Philips Vision LED-Signalbeleuchtung erfüllt Ihre Anforderungen und verschafft anderen Fahrern somit wichtige zusätzliche Zeit, um auf Sie zu reagieren.
Das Philips LED-Portfolio für Signalbeleuchtung liefert eine intelligentere Lichtverteilung, um sicherzustellen, dass das Licht genau da ist, wo Sie es brauchen (ob beim Rückwärtsfahren, Bremsen oder Anzeigen der Fahrtrichtung). Mit einer weitwinkligen und guten Lichtverteilung sehen Sie die Straße nicht nur besser, sondern werden auch von anderen Fahrern besser gesehen.
Bewertungen
Sie sind selbst für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Retrofit-Leuchtmittel verantwortlich.