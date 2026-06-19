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Eingestellt

Ultinon Essential LEDScheinwerferlampe

11362UE2X2

3.8
| (256) Bewertungen
Das gewisse Extra!
Die brandneue Philips Ultinon Essential LED bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Die elegante LED mit leistungsstarker Helligkeit, dualer Wärmeableitungstechnologie und 12-V- bzw. 24-V-Kompatibilität ist in einem kompakten All-in-One-Design erhältlich.
Alle Vorteile anzeigen

Elegante LED-Beleuchtung, die einfach anzubringen ist

Das gewisse Extra!

  • Lampentyp: H11

  • 6.500 K, stylisches weißes Licht

  • Kompaktes Design für leichteren Einbau

  • Kompatibel mit den meisten Autos

  • Anzahl der Lampen: 2

Genießen Sie elegantes, weißes Licht

Genießen Sie elegantes, weißes Licht

Statten Sie Ihr Auto mit Philips Ultinon Essential LED-Scheinwerferlampen für einen modernen, hochwertigen Look aus. Mit einer Farbtemperatur von bis zu 6.500 Kelvin projizieren diese Lampen ein modernes weißes Licht, sodass Sie mit einem eleganten Lichtstrahl immer der Blickfang sind.

Hervorragende Kühlung durch effektive Wärmeableitung

Hervorragende Kühlung durch effektive Wärmeableitung

Die optimale Leistung und lange Lebensdauer machen die Philips Ultinon Essential LED-Scheinwerferlampen zum Spitzenreiter in der LED-Technologie. Dank des doppelten Wärmeableitungsmechanismus durch einen integrierten Lüfter und einen eloxierten Aluminiumkühlkörper verteilt sich die Wärme bei diese LED-Scheinwerferlampen effektiver und effizienter, sodass sie länger mit höchster Lichtstärke strahlen.

Kompaktes All-in-One-Design für einfaches Plug-and-Play

Kompaktes All-in-One-Design für einfaches Plug-and-Play

Die Philips Ultinon Essential LED wurde im brandneuen Lampendesign entwickelt, bei dem die elektronische Steuerungseinheit im Gehäuse integriert ist und so den Einbau erleichtert. Erleben Sie einfaches Plug-and-Play: Das einteilige Design ermöglicht einen einfachen Ausbau des mittleren Rings von oben ohne Lösen der Schrauben. Die Philips Ultinon Essential LED im kompakten Design passt in viele verschiedene Automodelle und kann von Fachmechanikern einfach installiert werden.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

256

Bewertungen

19/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Fahren in einer neuen Lichtliga

Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-06-14

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-06-14

02/05/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gute Qualität

Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-03-30

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-03-30

16/04/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Nicht mehr wegzudenken

Die Lampen habe ich für einen VWT4 gekauft, in dem vorher schon stärkere Night Breaker Lampen verwendet wurden. Bei Nachtfahrten besonders bei schlechtem Wetter war die Leistung besser als bei Standard H4, aber im Vergleich zu modernen Leuchtmitteln schwächer. Ich habe daher die Ultinon Pro6000 boost gekauft . Der Einbau war nicht anders als bei herkömmlichen H4, da die Ultinon die gleiche Größe haben und daher sehr einfach zu tauschen sind. Der erste Lichttest bei Dämmerung war schon phänomenal. Seitdem haben wir schon einige Nachtfahrten auch bei schlechtem Wetter hinter uns gebracht und haben eine Lichtausbeute wie bei modernen Scheinwerfern. Der Effekt ist unbezahlbar, aber der Preis nicht viel höher als für hochwertige H4 mit Glühlampen. Absolut zu empfehlen und ein Sicherheitsplus zu einem fairen Preis

Vorteile

Ohne Aufwand einzubauen, einfach austauschen

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Sie sind selbst für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Retrofit-Leuchtmittel verantwortlich.