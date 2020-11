„Three-dimensional echocardiographic quantification of the left-heart chambers using an automated adaptive analytics algorithm: multicentre validation study“ (Dreidimensionale echokardiographische Quantifizierung der Kammern des linken Herzens anhand eines automatisierten adaptiven Analysealgorithmus: multizentrische Validierungsstudie)

Diese multizentrische Studie von Medvedofsky et al. belegt die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der 3D-Echokardiographie mit HeartModelA.I.