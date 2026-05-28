Haftungsausschluss

EPIQ CVx/CVxi ist in bestimmten Ländern erhältlich. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.

* Basierend auf Antworten von 38 Teilnehmern

** Die Ergebnisse stammen aus Anwenderdemonstrationen mit den Systemen EPIQ CVx und iE33 von Dezember 2017. Die Studie wurde von der Use-Lab GmbH, einem unabhängigen und objektiven Ingenieurberatungs- und Entwicklungsunternehmen für Benutzeroberflächen, entwickelt und überwacht. Die Tests umfassten 42 Klinikteams aus 17 Ländern. Die Anwender kamen aus den Bereichen Diagnostik und interventionelle Therapie bei Erwachsenen, Diagnostik bei Erwachsenen sowie Diagnostik und interventionelle Therapie bei Kindern.

*** Für einige Funktionen, für die 510(k) aussteht, wurden die klinische Leistung und Sicherheit nicht ermittelt. In den USA nicht erhältlich.