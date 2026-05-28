EPIQ CVx, unser kardiovaskuläres Ultraschallsystem der Premiumklasse, das auf der Grundlage unserer innovativen, modularen, branchenführenden Ultraschallplattform aufgebaut ist, verfügt über leistungsstarke KI-gestützte Funktionen und fortschrittliche Diagnoselösungen, um die Komplexität der heutigen Zeit zu überwinden und völlig neue Maßstäbe in der Echokardiographie zu setzen. Dies ermöglicht Ihnen mehr Konsistenz, Zugang zu Innovationen, intelligentere Arbeitsabläufe und eine einfachere Skalierbarkeit.