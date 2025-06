Einrichtungsweiter Zugriff mit Unterstützung von mobilen Geräten

Der als unabhängiger Viewer erhältliche Enterprise Viewer lässt sich auch als eingebettete Anwendung in ein ePA- oder eGA-Portal integrieren. Alternativ kann er mittels URL-Aktivierung in einem eigenen Fenster genutzt werden. Es ist keine mehrfache Anmeldung erforderlich, sodass die Endbenutzer beim Zugriff auf kritische Patientendaten keine Zeit verlieren. Mit nur einem Klick können Ärzte einen Link zu einer Untersuchung sicher an einen Kollegen senden, der diese Untersuchung von praktisch jedem Ort aus einsehen und mitarbeiten kann, statt ins Krankenhaus zu fahren, um sie direkt auf dem Kunden-Server anzusehen. Schicken Sie Bilder an mobile Geräte am Patientenbett, in der Klinik, an anderen Standorten – praktisch überallhin. Reine Web- und plattformunabhängige Technologien erlauben den Zugriff über verschiedene Betriebssysteme und über einen Webbrowser bei Plattformen, die mit HTML5 arbeiten, einschließlich PC, Mac und validierte mobile Geräte.