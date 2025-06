AI Manager Neue Möglichkeiten in der Radiologie mit künstlicher Intelligenz

Philips AI Manager ist eine Lösung zur End‑to-End-Implementierung der KI, die sich in Ihre vorhandene IT-Infrastruktur und PACS-Lösung einbinden lässt. Mit AI Manager werden Ihre Radiologen in die Lage versetzt, durch Nutzung KI-gestützter Anwendungen umfassendere Beurteilungen durchführen zu können und genaue klinische Einblicke in Ihren Arbeitsablauf in der Radiologie zu erhalten. AI Manager dient als zentraler Integrationspunkt für mehr als 100 KI-gestützte Anwendungen von über 35 beauftragten KI-Anbietern und künftigen KI-gestützte Anwendungen unseres Partners Blackford Analysis.*