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dStream Päd-Neuro-Wirbelsäule-8-Kanäle-Spule

MR-Spule

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Spule mit 8 Elementen in offener Bauform für hochauflösende pädiatrische Gehirn- und Wirbelsäulenbildgebung. Die Spule ist für Neugeborene ausgelegt, jedoch auch für Kinder mit einem Gewicht von bis zu 10 kg geeignet. Das offene Design in Schalenform ermöglicht es den Bedienern, den Patienten außerhalb des Untersuchungsraums zu positionieren und vorzubereiten. Untersuchungen des Gehirns und der Wirbelsäule können durchgeführt werden, ohne den Patienten zu bewegen.

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