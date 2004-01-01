VesselNavigator ermöglicht die Wiederverwendung von dreidimensionalen Gefäßanatomiedaten aus bestehenden CTA- und MRA-Datensätzen als 3D-Roadmap-Überlagerung auf einem Echtzeit-Röntgenbild. Dank der hervorragenden Darstellung bietet VesselNavigator eine intuitive und kontinuierliche 3D-Roadmap, die Sie während des gesamten Verfahrens durch das Gefäßsystem führt.
3D-Bildfusion bei endovaskulären Verfahren
Reduktion des Kontrastmitteleinsatzes
Potenziell kürzere Behandlungszeiten
Synchrone Bewegung zu neuen Positionen
Ausgezeichnete Bildqualität
Anatomische Ringmarkierungen
3D-Bildfusion bei endovaskulären Verfahren
Reduktion des Kontrastmitteleinsatzes
Potenziell kürzere Behandlungszeiten
Synchrone Bewegung zu neuen Positionen
Ausgezeichnete Bildqualität
Anatomische Ringmarkierungen
XperGuide bietet Live-3D-Nadelführung als Unterstützung für perkutane Nadelinterventionen im Angiographielabor. Dabei werden vorhandene 3D-Daten des Weichteilgewebes mit der Live-Durchleuchtung überlagert, um dem Anwender Echtzeit-Informationen über die Nadelposition in Relation zum Gewebe zu liefern.
Erleben Sie die leistungsstarken kardiologischen und vaskulären Interventionen mit der Azurion 7 Serie mit 20"-Flachdetektor (Diagonale: 50,8 cm). Diese innovative Lösung für die bildgeführte Therapie wurde entwickelt, um Ihnen effizientere Arbeitsabläufe und eine hervorragende Patientenversorgung zu ermöglichen. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.
