3D-Bildfusionstechnologie für endovaskuläre Verfahren

VesselNavigator ermöglicht die Wiederverwendung von dreidimensionalen Gefäßanatomiedaten aus bestehenden CTA- und MRA-Datensätzen als 3D-Roadmap-Überlagerung auf einem Echtzeit-Röntgenbild. Dank der hervorragenden Darstellung bietet VesselNavigator eine intuitive und kontinuierliche 3D-Roadmap, die Sie während des gesamten Verfahrens durch das Gefäßsystem führt.

Eigenschaften
3D-Bildfusion
Studien[1,2] haben die Vorteile einer 3D-Perspektive bei der Katheter- und Geräteführung gezeigt. Mit VesselNavigator können 3D-Gefäßstrukturen aus vorhandenen CT/MR-Datensätzen segmentiert und zur Führung mit Live-Röntgenbildern fusioniert werden.

Studien[1,2] haben die Vorteile einer 3D-Perspektive bei der Katheter- und Geräteführung gezeigt. Mit VesselNavigator können 3D-Gefäßstrukturen aus vorhandenen CT/MR-Datensätzen segmentiert und zur Führung mit Live-Röntgenbildern fusioniert werden.

Studien[1,2] haben die Vorteile einer 3D-Perspektive bei der Katheter- und Geräteführung gezeigt. Mit VesselNavigator können 3D-Gefäßstrukturen aus vorhandenen CT/MR-Datensätzen segmentiert und zur Führung mit Live-Röntgenbildern fusioniert werden.
Studien[1,2] haben die Vorteile einer 3D-Perspektive bei der Katheter- und Geräteführung gezeigt. Mit VesselNavigator können 3D-Gefäßstrukturen aus vorhandenen CT/MR-Datensätzen segmentiert und zur Führung mit Live-Röntgenbildern fusioniert werden.
Reduktion des Kontrastmitteleinsatzes
In einer Studie[1], in der bei der endovaskulären Reparatur komplexer Aortenaneurysmen die CTA-Bildfusion von Philips verwendet wurde, konnte der Einsatz von Kontrastmittel um durchschnittlich 72% reduziert werden. Für die Erstellung einer Roadmap war keine Kontrastmittelinjektion während des Verfahrens erforderlich.

In einer Studie[1], in der bei der endovaskulären Reparatur komplexer Aortenaneurysmen die CTA-Bildfusion von Philips verwendet wurde, konnte der Einsatz von Kontrastmittel um durchschnittlich 72% reduziert werden. Für die Erstellung einer Roadmap war keine Kontrastmittelinjektion während des Verfahrens erforderlich.

In einer Studie[1], in der bei der endovaskulären Reparatur komplexer Aortenaneurysmen die CTA-Bildfusion von Philips verwendet wurde, konnte der Einsatz von Kontrastmittel um durchschnittlich 72% reduziert werden. Für die Erstellung einer Roadmap war keine Kontrastmittelinjektion während des Verfahrens erforderlich.
In einer Studie[1], in der bei der endovaskulären Reparatur komplexer Aortenaneurysmen die CTA-Bildfusion von Philips verwendet wurde, konnte der Einsatz von Kontrastmittel um durchschnittlich 72% reduziert werden. Für die Erstellung einer Roadmap war keine Kontrastmittelinjektion während des Verfahrens erforderlich.
Potenziell kürzere Behandlungszeiten
Die CTA-Bildfusions-Führung von Philips kann zur Verkürzung der Behandlungszeit beitragen. Eine Studie mit 62 Patient*innen[2] zeigte eine durchschnittliche Verkürzung der Behandlungszeit von 6,3 auf 5,2 Stunden bei FEVAR/BEVAR-Verfahren mit der Philips CTA-Bildfusions-Führung.

Die CTA-Bildfusions-Führung von Philips kann zur Verkürzung der Behandlungszeit beitragen. Eine Studie mit 62 Patient*innen[2] zeigte eine durchschnittliche Verkürzung der Behandlungszeit von 6,3 auf 5,2 Stunden bei FEVAR/BEVAR-Verfahren mit der Philips CTA-Bildfusions-Führung.

Die CTA-Bildfusions-Führung von Philips kann zur Verkürzung der Behandlungszeit beitragen. Eine Studie mit 62 Patient*innen[2] zeigte eine durchschnittliche Verkürzung der Behandlungszeit von 6,3 auf 5,2 Stunden bei FEVAR/BEVAR-Verfahren mit der Philips CTA-Bildfusions-Führung.
Die CTA-Bildfusions-Führung von Philips kann zur Verkürzung der Behandlungszeit beitragen. Eine Studie mit 62 Patient*innen[2] zeigte eine durchschnittliche Verkürzung der Behandlungszeit von 6,3 auf 5,2 Stunden bei FEVAR/BEVAR-Verfahren mit der Philips CTA-Bildfusions-Führung.
Synchrone Bewegung zu neuen Positionen
Während des Verfahrens ermöglicht VesselNavigator eine Echtzeit-Überlagerung, die sich synchron mit jeder Projektion sowie Tisch- und Systemposition bewegt.

Während des Verfahrens ermöglicht VesselNavigator eine Echtzeit-Überlagerung, die sich synchron mit jeder Projektion sowie Tisch- und Systemposition bewegt.

Während des Verfahrens ermöglicht VesselNavigator eine Echtzeit-Überlagerung, die sich synchron mit jeder Projektion sowie Tisch- und Systemposition bewegt.
Während des Verfahrens ermöglicht VesselNavigator eine Echtzeit-Überlagerung, die sich synchron mit jeder Projektion sowie Tisch- und Systemposition bewegt.
Ausgezeichnete Bildqualität
Erstellen Sie Überlagerungen auf der Grundlage eine Reihe hervorragender Darstellungsoptionen für das Volumen-Rendering. Sie können an die Anforderungen der Anwender*innen angepasst werden.

Erstellen Sie Überlagerungen auf der Grundlage eine Reihe hervorragender Darstellungsoptionen für das Volumen-Rendering. Sie können an die Anforderungen der Anwender*innen angepasst werden.

Erstellen Sie Überlagerungen auf der Grundlage eine Reihe hervorragender Darstellungsoptionen für das Volumen-Rendering. Sie können an die Anforderungen der Anwender*innen angepasst werden.
Erstellen Sie Überlagerungen auf der Grundlage eine Reihe hervorragender Darstellungsoptionen für das Volumen-Rendering. Sie können an die Anforderungen der Anwender*innen angepasst werden.
Anatomisch
Ringmarkierungen können zum segmentierten Bild hinzugefügt werden, um die Ostien und den Eindringbereich anzuzeigen und Planungswinkel zu definieren. Diese Markierungen werden während des Verfahrens als Führungshilfe angezeigt.

Ringmarkierungen können zum segmentierten Bild hinzugefügt werden, um die Ostien und den Eindringbereich anzuzeigen und Planungswinkel zu definieren. Diese Markierungen werden während des Verfahrens als Führungshilfe angezeigt.

Ringmarkierungen können zum segmentierten Bild hinzugefügt werden, um die Ostien und den Eindringbereich anzuzeigen und Planungswinkel zu definieren. Diese Markierungen werden während des Verfahrens als Führungshilfe angezeigt.
Ringmarkierungen können zum segmentierten Bild hinzugefügt werden, um die Ostien und den Eindringbereich anzuzeigen und Planungswinkel zu definieren. Diese Markierungen werden während des Verfahrens als Führungshilfe angezeigt.
Studien[1,2] haben die Vorteile einer 3D-Perspektive bei der Katheter- und Geräteführung gezeigt. Mit VesselNavigator können 3D-Gefäßstrukturen aus vorhandenen CT/MR-Datensätzen segmentiert und zur Führung mit Live-Röntgenbildern fusioniert werden.

Studien[1,2] haben die Vorteile einer 3D-Perspektive bei der Katheter- und Geräteführung gezeigt. Mit VesselNavigator können 3D-Gefäßstrukturen aus vorhandenen CT/MR-Datensätzen segmentiert und zur Führung mit Live-Röntgenbildern fusioniert werden.

Studien[1,2] haben die Vorteile einer 3D-Perspektive bei der Katheter- und Geräteführung gezeigt. Mit VesselNavigator können 3D-Gefäßstrukturen aus vorhandenen CT/MR-Datensätzen segmentiert und zur Führung mit Live-Röntgenbildern fusioniert werden.
Studien[1,2] haben die Vorteile einer 3D-Perspektive bei der Katheter- und Geräteführung gezeigt. Mit VesselNavigator können 3D-Gefäßstrukturen aus vorhandenen CT/MR-Datensätzen segmentiert und zur Führung mit Live-Röntgenbildern fusioniert werden.
In einer Studie[1], in der bei der endovaskulären Reparatur komplexer Aortenaneurysmen die CTA-Bildfusion von Philips verwendet wurde, konnte der Einsatz von Kontrastmittel um durchschnittlich 72% reduziert werden. Für die Erstellung einer Roadmap war keine Kontrastmittelinjektion während des Verfahrens erforderlich.

In einer Studie[1], in der bei der endovaskulären Reparatur komplexer Aortenaneurysmen die CTA-Bildfusion von Philips verwendet wurde, konnte der Einsatz von Kontrastmittel um durchschnittlich 72% reduziert werden. Für die Erstellung einer Roadmap war keine Kontrastmittelinjektion während des Verfahrens erforderlich.

In einer Studie[1], in der bei der endovaskulären Reparatur komplexer Aortenaneurysmen die CTA-Bildfusion von Philips verwendet wurde, konnte der Einsatz von Kontrastmittel um durchschnittlich 72% reduziert werden. Für die Erstellung einer Roadmap war keine Kontrastmittelinjektion während des Verfahrens erforderlich.
In einer Studie[1], in der bei der endovaskulären Reparatur komplexer Aortenaneurysmen die CTA-Bildfusion von Philips verwendet wurde, konnte der Einsatz von Kontrastmittel um durchschnittlich 72% reduziert werden. Für die Erstellung einer Roadmap war keine Kontrastmittelinjektion während des Verfahrens erforderlich.
Die CTA-Bildfusions-Führung von Philips kann zur Verkürzung der Behandlungszeit beitragen. Eine Studie mit 62 Patient*innen[2] zeigte eine durchschnittliche Verkürzung der Behandlungszeit von 6,3 auf 5,2 Stunden bei FEVAR/BEVAR-Verfahren mit der Philips CTA-Bildfusions-Führung.

Die CTA-Bildfusions-Führung von Philips kann zur Verkürzung der Behandlungszeit beitragen. Eine Studie mit 62 Patient*innen[2] zeigte eine durchschnittliche Verkürzung der Behandlungszeit von 6,3 auf 5,2 Stunden bei FEVAR/BEVAR-Verfahren mit der Philips CTA-Bildfusions-Führung.

Die CTA-Bildfusions-Führung von Philips kann zur Verkürzung der Behandlungszeit beitragen. Eine Studie mit 62 Patient*innen[2] zeigte eine durchschnittliche Verkürzung der Behandlungszeit von 6,3 auf 5,2 Stunden bei FEVAR/BEVAR-Verfahren mit der Philips CTA-Bildfusions-Führung.
Die CTA-Bildfusions-Führung von Philips kann zur Verkürzung der Behandlungszeit beitragen. Eine Studie mit 62 Patient*innen[2] zeigte eine durchschnittliche Verkürzung der Behandlungszeit von 6,3 auf 5,2 Stunden bei FEVAR/BEVAR-Verfahren mit der Philips CTA-Bildfusions-Führung.
Während des Verfahrens ermöglicht VesselNavigator eine Echtzeit-Überlagerung, die sich synchron mit jeder Projektion sowie Tisch- und Systemposition bewegt.

Während des Verfahrens ermöglicht VesselNavigator eine Echtzeit-Überlagerung, die sich synchron mit jeder Projektion sowie Tisch- und Systemposition bewegt.

Während des Verfahrens ermöglicht VesselNavigator eine Echtzeit-Überlagerung, die sich synchron mit jeder Projektion sowie Tisch- und Systemposition bewegt.
Während des Verfahrens ermöglicht VesselNavigator eine Echtzeit-Überlagerung, die sich synchron mit jeder Projektion sowie Tisch- und Systemposition bewegt.
Erstellen Sie Überlagerungen auf der Grundlage eine Reihe hervorragender Darstellungsoptionen für das Volumen-Rendering. Sie können an die Anforderungen der Anwender*innen angepasst werden.

Erstellen Sie Überlagerungen auf der Grundlage eine Reihe hervorragender Darstellungsoptionen für das Volumen-Rendering. Sie können an die Anforderungen der Anwender*innen angepasst werden.

Erstellen Sie Überlagerungen auf der Grundlage eine Reihe hervorragender Darstellungsoptionen für das Volumen-Rendering. Sie können an die Anforderungen der Anwender*innen angepasst werden.
Erstellen Sie Überlagerungen auf der Grundlage eine Reihe hervorragender Darstellungsoptionen für das Volumen-Rendering. Sie können an die Anforderungen der Anwender*innen angepasst werden.
Ringmarkierungen können zum segmentierten Bild hinzugefügt werden, um die Ostien und den Eindringbereich anzuzeigen und Planungswinkel zu definieren. Diese Markierungen werden während des Verfahrens als Führungshilfe angezeigt.

Ringmarkierungen können zum segmentierten Bild hinzugefügt werden, um die Ostien und den Eindringbereich anzuzeigen und Planungswinkel zu definieren. Diese Markierungen werden während des Verfahrens als Führungshilfe angezeigt.

Ringmarkierungen können zum segmentierten Bild hinzugefügt werden, um die Ostien und den Eindringbereich anzuzeigen und Planungswinkel zu definieren. Diese Markierungen werden während des Verfahrens als Führungshilfe angezeigt.
Ringmarkierungen können zum segmentierten Bild hinzugefügt werden, um die Ostien und den Eindringbereich anzuzeigen und Planungswinkel zu definieren. Diese Markierungen werden während des Verfahrens als Führungshilfe angezeigt.
  • 1. Tacher V, et al (2013). Image Guidance for Endovascular Repair of Complex Aortic Aneurysms: Comparison of Two-dimensional and Three-dimensional Angiography and Image Fusion, J Vasc Interv Radiol, 24(11), 1698-1706. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24035418
  • 2. Sailer AM, et al (2014). CTA with fluoroscopy image fusion guidance in endovascular complex aortic aneurysm repair, Eur J Vasc Endovasc Surg. 2014 Apr;47(4):349-56. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24485850

