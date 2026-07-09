Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
865297, 866060, 866062, 866064, 866066, M2702A, M2703A, M8105AS, M8001A, M8002A, M8003A, M8004A, M8105A, M8105AS, M8105AT
Produktkategorie
Zubehör
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Akku
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,500 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Akku/Packung
Mindesthaltbarkeit
6 Monate
Steril ODER nicht steril
Nicht steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
Nicht zutreffend