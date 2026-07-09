Der IntelliVue MX550 kombiniert leistungsstarke Monitoringfunktionen am Patientenbett mit dem beruhigenden Wissen, dass ein Akku als Reserve zur Verfügung steht. Er liefert auf einen Blick umfassende Patientendaten und kann in Situationen, in denen viele Patient*innen und Prioritäten Ihre Aufmerksamkeit benötigen, den entscheidenden Unterschied ausmachen.