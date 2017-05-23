Gute Sichtbarkeit in so gut wie jeder Umgebung

Der mit einem Umgebungslichtsensor ausgestattete Bildschirm passt die Helligkeit der Anzeige automatisch so an, dass die Ablesbarkeit unter praktisch allen Lichtverhältnissen gewahrt bleibt. Beispielsweise passt sich die Anzeige automatisch an, wenn mehr Tageslicht von draußen in die Intensivstation fällt.