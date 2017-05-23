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Der IntelliVue MX450 Patientenmonitor kombiniert leistungsstarke Monitoringfunktionen und flexible Transportierbarkeit in einem kompakten Gerät. Er liefert auf einen Blick umfassende Patientendaten und kann in Situationen, in denen viele Patient*innen und Prioritäten Ihre Aufmerksamkeit benötigen, den entscheidenden Unterschied ausmachen.
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12"-Touchscreen für übersichtliche und schnelle Darstellung
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Gute Sichtbarkeit in so gut wie jeder Umgebung
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Konnektivitätsoptionen nutzen alle Vorteile der ePA
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Erweiterte klinische Lösungen zur Zusammenfassung und Visualisierung von Daten
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Dank tragbarer Ausführung die Überwachung einfach mitnehmen
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12"-Touchscreen für übersichtliche und schnelle Darstellung
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Gute Sichtbarkeit in so gut wie jeder Umgebung
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Konnektivitätsoptionen nutzen alle Vorteile der ePA
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Erweiterte klinische Lösungen zur Zusammenfassung und Visualisierung von Daten
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Dank tragbarer Ausführung die Überwachung einfach mitnehmen
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Der Philips IntelliVue X3 ist ein kompakter tragbarer Patientenmonitor, der auf zwei unterschiedliche Weisen verwendet werden kann und eine intuitive Bedienung im Smartphone-Stil sowie einen skalierbaren Satz klinischer Parameter bietet.
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Leistungsstarkes zentrales System zur Echtzeitüberwachung für leichten Zugriff auf Daten – das Philips Patient Information Center iX (PIC iX). So können Sie eine hervorragende Patientenversorgung gewährleisten.
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Der IntelliVue MX550 kombiniert leistungsstarke Monitoringfunktionen am Patientenbett mit dem beruhigenden Wissen, dass ein Akku als Reserve zur Verfügung steht. Er liefert auf einen Blick umfassende Patientendaten und kann in Situationen, in denen viele Patient*innen und Prioritäten Ihre Aufmerksamkeit benötigen, den entscheidenden Unterschied ausmachen.
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Der IntelliVue MX500 kombiniert leistungsstarke Monitoringfunktionen und flexible Transportierbarkeit in einem kompakten Gerät. Er liefert auf einen Blick umfassende Patientendaten und kann in Situationen, in denen viele Patient*innen und Prioritäten Ihre Aufmerksamkeit benötigen, den entscheidenden Unterschied ausmachen.
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Der IntelliVue MX400 bietet leistungsstarke Überwachungsfunktionen in einem überaus kompakten und sehr einfach zu transportierenden Gerät. Er liefert auf einen Blick umfassende Patientendaten und kann in Situationen, in denen viele Patienten und Prioritäten Ihre Aufmerksamkeit benötigen, den entscheidenden Unterschied ausmachen.
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Philips IntelliVue MMX erweitert Philips IntelliVue Patientenmonitore um zusätzliche Parameter, und zwar sowohl mit als auch ohne Parametererweiterungen. Beim Patiententransfer mit dem MMX, können Einstellungen, Personalien und Mess- und Trenddaten Ihres Patienten beibehalten werden. Auch die Patientenkabel können mitgenommen und für den nächsten Monitor am Verlegungsort direkt weiterverwendet werden. Dies verkürzt die Verlegungszeit und sorgt für eine lückenlose Erfassung medizinischer Daten.
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Das Modul-Rack FMX-4 bietet 4 Steckplätze zur Verwendung mit einzelnen Parameter-Modulen und dem Schreiber. Die optionale E20 Kombi-Modul-Halterung verfügt über eine Montage-Platte mit einem SRL-Anschluss zum Anbringen eines Kombi-Moduls. Das FMX-4 ist ausschließlich mit den Patientenmonitoren IntelliVue MX750 und MX850 kompatibel.
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