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IntelliVue MX450

Patientenmonitor

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Der IntelliVue MX450 Patientenmonitor kombiniert leistungsstarke Monitoringfunktionen und flexible Transportierbarkeit in einem kompakten Gerät. Er liefert auf einen Blick umfassende Patientendaten und kann in Situationen, in denen viele Patient*innen und Prioritäten Ihre Aufmerksamkeit benötigen, den entscheidenden Unterschied ausmachen.

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Eigenschaften
12"-Touchscreen
12"-Touchscreen für übersichtliche und schnelle Darstellung

12"-Touchscreen für übersichtliche und schnelle Darstellung

Auf dem 12"-Touchscreen (Diagonale 30,5 cm) erkennen Sie sofort die benötigten Daten. Die vertraute, benutzerfreundliche Oberfläche ist Ihnen schon von anderen IntelliVue Monitoren bekannt, sodass Sie sich gezielt auf die Patientenversorgung konzentrieren können, ohne viel Zeit mit der Geräteschulung zu verlieren.

12"-Touchscreen für übersichtliche und schnelle Darstellung

12"-Touchscreen für übersichtliche und schnelle Darstellung
Auf dem 12"-Touchscreen (Diagonale 30,5 cm) erkennen Sie sofort die benötigten Daten. Die vertraute, benutzerfreundliche Oberfläche ist Ihnen schon von anderen IntelliVue Monitoren bekannt, sodass Sie sich gezielt auf die Patientenversorgung konzentrieren können, ohne viel Zeit mit der Geräteschulung zu verlieren.

12"-Touchscreen für übersichtliche und schnelle Darstellung

Auf dem 12"-Touchscreen (Diagonale 30,5 cm) erkennen Sie sofort die benötigten Daten. Die vertraute, benutzerfreundliche Oberfläche ist Ihnen schon von anderen IntelliVue Monitoren bekannt, sodass Sie sich gezielt auf die Patientenversorgung konzentrieren können, ohne viel Zeit mit der Geräteschulung zu verlieren.
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12"-Touchscreen
12"-Touchscreen für übersichtliche und schnelle Darstellung

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Auf dem 12"-Touchscreen (Diagonale 30,5 cm) erkennen Sie sofort die benötigten Daten. Die vertraute, benutzerfreundliche Oberfläche ist Ihnen schon von anderen IntelliVue Monitoren bekannt, sodass Sie sich gezielt auf die Patientenversorgung konzentrieren können, ohne viel Zeit mit der Geräteschulung zu verlieren.
Anpassung an Umgebungshelligkeit
Gute Sichtbarkeit in so gut wie jeder Umgebung

Gute Sichtbarkeit in so gut wie jeder Umgebung

Der mit einem Umgebungslichtsensor ausgestattete Bildschirm passt die Helligkeit der Anzeige automatisch so an, dass die Ablesbarkeit unter praktisch allen Lichtverhältnissen gewahrt bleibt. Beispielsweise passt sich die Anzeige automatisch an, wenn mehr Tageslicht von draußen in die Intensivstation fällt.

Gute Sichtbarkeit in so gut wie jeder Umgebung

Gute Sichtbarkeit in so gut wie jeder Umgebung
Der mit einem Umgebungslichtsensor ausgestattete Bildschirm passt die Helligkeit der Anzeige automatisch so an, dass die Ablesbarkeit unter praktisch allen Lichtverhältnissen gewahrt bleibt. Beispielsweise passt sich die Anzeige automatisch an, wenn mehr Tageslicht von draußen in die Intensivstation fällt.

Gute Sichtbarkeit in so gut wie jeder Umgebung

Der mit einem Umgebungslichtsensor ausgestattete Bildschirm passt die Helligkeit der Anzeige automatisch so an, dass die Ablesbarkeit unter praktisch allen Lichtverhältnissen gewahrt bleibt. Beispielsweise passt sich die Anzeige automatisch an, wenn mehr Tageslicht von draußen in die Intensivstation fällt.
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Anpassung an Umgebungshelligkeit
Gute Sichtbarkeit in so gut wie jeder Umgebung

Gute Sichtbarkeit in so gut wie jeder Umgebung

Der mit einem Umgebungslichtsensor ausgestattete Bildschirm passt die Helligkeit der Anzeige automatisch so an, dass die Ablesbarkeit unter praktisch allen Lichtverhältnissen gewahrt bleibt. Beispielsweise passt sich die Anzeige automatisch an, wenn mehr Tageslicht von draußen in die Intensivstation fällt.
Anbindungsoptionen
Konnektivitätsoptionen nutzen alle Vorteile der ePA

Konnektivitätsoptionen nutzen alle Vorteile der ePA

Der IntelliVue MX450 steigert den Wert Ihrer Investition, weil er Daten an klinische Informationssysteme weitergibt und so zu einer vollständigeren ePA beiträgt. Außerdem können Bettgeräte mit seiner Hilfe kostengünstiger und einfacher in die ePA-Lösung Ihrer Wahl eingebunden werden. Ermöglicht wird dies durch die optionale Philips IntelliBridge Geräteschnittstelle**, bei der kein separater Gerätekonzentrator und kein Datenkonsolidierungsserver benötigt werden.

Konnektivitätsoptionen nutzen alle Vorteile der ePA

Konnektivitätsoptionen nutzen alle Vorteile der ePA
Der IntelliVue MX450 steigert den Wert Ihrer Investition, weil er Daten an klinische Informationssysteme weitergibt und so zu einer vollständigeren ePA beiträgt. Außerdem können Bettgeräte mit seiner Hilfe kostengünstiger und einfacher in die ePA-Lösung Ihrer Wahl eingebunden werden. Ermöglicht wird dies durch die optionale Philips IntelliBridge Geräteschnittstelle**, bei der kein separater Gerätekonzentrator und kein Datenkonsolidierungsserver benötigt werden.

Konnektivitätsoptionen nutzen alle Vorteile der ePA

Der IntelliVue MX450 steigert den Wert Ihrer Investition, weil er Daten an klinische Informationssysteme weitergibt und so zu einer vollständigeren ePA beiträgt. Außerdem können Bettgeräte mit seiner Hilfe kostengünstiger und einfacher in die ePA-Lösung Ihrer Wahl eingebunden werden. Ermöglicht wird dies durch die optionale Philips IntelliBridge Geräteschnittstelle**, bei der kein separater Gerätekonzentrator und kein Datenkonsolidierungsserver benötigt werden.
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Anbindungsoptionen
Konnektivitätsoptionen nutzen alle Vorteile der ePA

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Der IntelliVue MX450 steigert den Wert Ihrer Investition, weil er Daten an klinische Informationssysteme weitergibt und so zu einer vollständigeren ePA beiträgt. Außerdem können Bettgeräte mit seiner Hilfe kostengünstiger und einfacher in die ePA-Lösung Ihrer Wahl eingebunden werden. Ermöglicht wird dies durch die optionale Philips IntelliBridge Geräteschnittstelle**, bei der kein separater Gerätekonzentrator und kein Datenkonsolidierungsserver benötigt werden.
Erweiterte klinische Lösungen
Erweiterte klinische Lösungen zur Zusammenfassung und Visualisierung von Daten

Erweiterte klinische Lösungen zur Zusammenfassung und Visualisierung von Daten

In den IntelliVue MX450 Monitor sind erweiterte klinische Lösungen mit Funktionen integriert, mit denen komplexe klinische Daten und deren gegenseitige Beeinflussung zusammengefasst und visualisiert werden können. Mehrere Datenströme werden zu einer intuitiven Ansicht kombiniert.

Erweiterte klinische Lösungen zur Zusammenfassung und Visualisierung von Daten

Erweiterte klinische Lösungen zur Zusammenfassung und Visualisierung von Daten
In den IntelliVue MX450 Monitor sind erweiterte klinische Lösungen mit Funktionen integriert, mit denen komplexe klinische Daten und deren gegenseitige Beeinflussung zusammengefasst und visualisiert werden können. Mehrere Datenströme werden zu einer intuitiven Ansicht kombiniert.

Erweiterte klinische Lösungen zur Zusammenfassung und Visualisierung von Daten

In den IntelliVue MX450 Monitor sind erweiterte klinische Lösungen mit Funktionen integriert, mit denen komplexe klinische Daten und deren gegenseitige Beeinflussung zusammengefasst und visualisiert werden können. Mehrere Datenströme werden zu einer intuitiven Ansicht kombiniert.
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Erweiterte klinische Lösungen
Erweiterte klinische Lösungen zur Zusammenfassung und Visualisierung von Daten

Erweiterte klinische Lösungen zur Zusammenfassung und Visualisierung von Daten

In den IntelliVue MX450 Monitor sind erweiterte klinische Lösungen mit Funktionen integriert, mit denen komplexe klinische Daten und deren gegenseitige Beeinflussung zusammengefasst und visualisiert werden können. Mehrere Datenströme werden zu einer intuitiven Ansicht kombiniert.
Tragbares Design
Dank tragbarer Ausführung die Überwachung einfach mitnehmen

Dank tragbarer Ausführung die Überwachung einfach mitnehmen

Umgebungen, in denen die Überwachungsstufe der Patienten stark schwankt (z.B. Notaufnahme, Wachstation, leichte Sedierung oder Neugeborenen-Intensivstation), können Patientenmonitore vor große Herausforderungen stellen. Der IntelliVue MX450 ist für solche höchst anspruchsvollen Arbeitsabläufe optimiert. Dieser Monitor mit seinem integrierten Griff und standardmäßigem Akkubetrieb ist so robust, dass ihm die Belastungen bei Transporten im Krankenhaus nichts anhaben können – und gleichzeitig so kompakt, dass er bequem mitgenommen werden kann.

Dank tragbarer Ausführung die Überwachung einfach mitnehmen

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Umgebungen, in denen die Überwachungsstufe der Patienten stark schwankt (z.B. Notaufnahme, Wachstation, leichte Sedierung oder Neugeborenen-Intensivstation), können Patientenmonitore vor große Herausforderungen stellen. Der IntelliVue MX450 ist für solche höchst anspruchsvollen Arbeitsabläufe optimiert. Dieser Monitor mit seinem integrierten Griff und standardmäßigem Akkubetrieb ist so robust, dass ihm die Belastungen bei Transporten im Krankenhaus nichts anhaben können – und gleichzeitig so kompakt, dass er bequem mitgenommen werden kann.

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Dank tragbarer Ausführung die Überwachung einfach mitnehmen

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Umgebungen, in denen die Überwachungsstufe der Patienten stark schwankt (z.B. Notaufnahme, Wachstation, leichte Sedierung oder Neugeborenen-Intensivstation), können Patientenmonitore vor große Herausforderungen stellen. Der IntelliVue MX450 ist für solche höchst anspruchsvollen Arbeitsabläufe optimiert. Dieser Monitor mit seinem integrierten Griff und standardmäßigem Akkubetrieb ist so robust, dass ihm die Belastungen bei Transporten im Krankenhaus nichts anhaben können – und gleichzeitig so kompakt, dass er bequem mitgenommen werden kann.
  • 12"-Touchscreen
  • Anpassung an Umgebungshelligkeit
  • Anbindungsoptionen
  • Erweiterte klinische Lösungen
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12"-Touchscreen
12"-Touchscreen für übersichtliche und schnelle Darstellung

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Auf dem 12"-Touchscreen (Diagonale 30,5 cm) erkennen Sie sofort die benötigten Daten. Die vertraute, benutzerfreundliche Oberfläche ist Ihnen schon von anderen IntelliVue Monitoren bekannt, sodass Sie sich gezielt auf die Patientenversorgung konzentrieren können, ohne viel Zeit mit der Geräteschulung zu verlieren.

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12"-Touchscreen
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Auf dem 12"-Touchscreen (Diagonale 30,5 cm) erkennen Sie sofort die benötigten Daten. Die vertraute, benutzerfreundliche Oberfläche ist Ihnen schon von anderen IntelliVue Monitoren bekannt, sodass Sie sich gezielt auf die Patientenversorgung konzentrieren können, ohne viel Zeit mit der Geräteschulung zu verlieren.
Anpassung an Umgebungshelligkeit
Gute Sichtbarkeit in so gut wie jeder Umgebung

Gute Sichtbarkeit in so gut wie jeder Umgebung

Der mit einem Umgebungslichtsensor ausgestattete Bildschirm passt die Helligkeit der Anzeige automatisch so an, dass die Ablesbarkeit unter praktisch allen Lichtverhältnissen gewahrt bleibt. Beispielsweise passt sich die Anzeige automatisch an, wenn mehr Tageslicht von draußen in die Intensivstation fällt.

Gute Sichtbarkeit in so gut wie jeder Umgebung

Gute Sichtbarkeit in so gut wie jeder Umgebung
Der mit einem Umgebungslichtsensor ausgestattete Bildschirm passt die Helligkeit der Anzeige automatisch so an, dass die Ablesbarkeit unter praktisch allen Lichtverhältnissen gewahrt bleibt. Beispielsweise passt sich die Anzeige automatisch an, wenn mehr Tageslicht von draußen in die Intensivstation fällt.

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Anpassung an Umgebungshelligkeit
Gute Sichtbarkeit in so gut wie jeder Umgebung

Gute Sichtbarkeit in so gut wie jeder Umgebung

Der mit einem Umgebungslichtsensor ausgestattete Bildschirm passt die Helligkeit der Anzeige automatisch so an, dass die Ablesbarkeit unter praktisch allen Lichtverhältnissen gewahrt bleibt. Beispielsweise passt sich die Anzeige automatisch an, wenn mehr Tageslicht von draußen in die Intensivstation fällt.
Anbindungsoptionen
Konnektivitätsoptionen nutzen alle Vorteile der ePA

Konnektivitätsoptionen nutzen alle Vorteile der ePA

Der IntelliVue MX450 steigert den Wert Ihrer Investition, weil er Daten an klinische Informationssysteme weitergibt und so zu einer vollständigeren ePA beiträgt. Außerdem können Bettgeräte mit seiner Hilfe kostengünstiger und einfacher in die ePA-Lösung Ihrer Wahl eingebunden werden. Ermöglicht wird dies durch die optionale Philips IntelliBridge Geräteschnittstelle**, bei der kein separater Gerätekonzentrator und kein Datenkonsolidierungsserver benötigt werden.

Konnektivitätsoptionen nutzen alle Vorteile der ePA

Konnektivitätsoptionen nutzen alle Vorteile der ePA
Der IntelliVue MX450 steigert den Wert Ihrer Investition, weil er Daten an klinische Informationssysteme weitergibt und so zu einer vollständigeren ePA beiträgt. Außerdem können Bettgeräte mit seiner Hilfe kostengünstiger und einfacher in die ePA-Lösung Ihrer Wahl eingebunden werden. Ermöglicht wird dies durch die optionale Philips IntelliBridge Geräteschnittstelle**, bei der kein separater Gerätekonzentrator und kein Datenkonsolidierungsserver benötigt werden.

Konnektivitätsoptionen nutzen alle Vorteile der ePA

Der IntelliVue MX450 steigert den Wert Ihrer Investition, weil er Daten an klinische Informationssysteme weitergibt und so zu einer vollständigeren ePA beiträgt. Außerdem können Bettgeräte mit seiner Hilfe kostengünstiger und einfacher in die ePA-Lösung Ihrer Wahl eingebunden werden. Ermöglicht wird dies durch die optionale Philips IntelliBridge Geräteschnittstelle**, bei der kein separater Gerätekonzentrator und kein Datenkonsolidierungsserver benötigt werden.
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Konnektivitätsoptionen nutzen alle Vorteile der ePA

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Der IntelliVue MX450 steigert den Wert Ihrer Investition, weil er Daten an klinische Informationssysteme weitergibt und so zu einer vollständigeren ePA beiträgt. Außerdem können Bettgeräte mit seiner Hilfe kostengünstiger und einfacher in die ePA-Lösung Ihrer Wahl eingebunden werden. Ermöglicht wird dies durch die optionale Philips IntelliBridge Geräteschnittstelle**, bei der kein separater Gerätekonzentrator und kein Datenkonsolidierungsserver benötigt werden.
Erweiterte klinische Lösungen
Erweiterte klinische Lösungen zur Zusammenfassung und Visualisierung von Daten

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In den IntelliVue MX450 Monitor sind erweiterte klinische Lösungen mit Funktionen integriert, mit denen komplexe klinische Daten und deren gegenseitige Beeinflussung zusammengefasst und visualisiert werden können. Mehrere Datenströme werden zu einer intuitiven Ansicht kombiniert.

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Erweiterte klinische Lösungen
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In den IntelliVue MX450 Monitor sind erweiterte klinische Lösungen mit Funktionen integriert, mit denen komplexe klinische Daten und deren gegenseitige Beeinflussung zusammengefasst und visualisiert werden können. Mehrere Datenströme werden zu einer intuitiven Ansicht kombiniert.
Tragbares Design
Dank tragbarer Ausführung die Überwachung einfach mitnehmen

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Umgebungen, in denen die Überwachungsstufe der Patienten stark schwankt (z.B. Notaufnahme, Wachstation, leichte Sedierung oder Neugeborenen-Intensivstation), können Patientenmonitore vor große Herausforderungen stellen. Der IntelliVue MX450 ist für solche höchst anspruchsvollen Arbeitsabläufe optimiert. Dieser Monitor mit seinem integrierten Griff und standardmäßigem Akkubetrieb ist so robust, dass ihm die Belastungen bei Transporten im Krankenhaus nichts anhaben können – und gleichzeitig so kompakt, dass er bequem mitgenommen werden kann.

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Umgebungen, in denen die Überwachungsstufe der Patienten stark schwankt (z.B. Notaufnahme, Wachstation, leichte Sedierung oder Neugeborenen-Intensivstation), können Patientenmonitore vor große Herausforderungen stellen. Der IntelliVue MX450 ist für solche höchst anspruchsvollen Arbeitsabläufe optimiert. Dieser Monitor mit seinem integrierten Griff und standardmäßigem Akkubetrieb ist so robust, dass ihm die Belastungen bei Transporten im Krankenhaus nichts anhaben können – und gleichzeitig so kompakt, dass er bequem mitgenommen werden kann.

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  • ** Erfordert einen oder mehrere IntelliBridge Schnittstellenanschlüsse. Informationen zur Gerätekompatibilität siehe aktuelle Liste der mit dem IntelliBridge EC10 kompatiblen externen Geräte.

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