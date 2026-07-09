Abgeschirmt mit 12-poliger EKG-Eingangsbuchse zum Anschluss eines 5-adrigen Telemetrie-Elektrodenkabels an einen IntelliVue Patientenmonitor. Stammkabel kann für beide Farbcodierungssysteme verwendet werden. 1 EKG-Stammkabel pro Beutel. Kabellänge 2 m. Ersetzt das ältere Stammkabel: M1949A. Zur Verwendung mit neuen Elektrodenkabeln: M1968A, M1976A, M1644A, M1602A, M1973A, M1979A, M1971A, M1978A, M1645A, M1604A, M1974A, M1984A. Inkl. AAMI- und IEC-Beschriftungen.