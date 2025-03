Der Plug-and-Play-Komfort des digitalen IVUS und die Touchscreen-Bedienung im sterilen Feld werden nur von Philips angeboten und sorgen dafür, dass Daten und Patienteninformationen schneller vorliegen.

Der Plug-and-Play-Komfort des digitalen IVUS und die Touchscreen-Bedienung im sterilen Feld werden nur von Philips angeboten und sorgen dafür, dass Daten und Patienteninformationen schneller vorliegen. Navigieren und Messen geht so leicht wie mit einem Tablet. Durch den flexiblen Montagearm ist das TSM immer in Reichweite. So können Sie es für den gesamten Fall am Tisch nutzen.