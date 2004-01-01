Dynamic Coronary Roadmap erzeugt eine bewegungskompensierte Echtzeit-Ansicht der Koronararterien. Dabei wird ein farbig hervorgehobenes Koronarangiogramm über ein 2D-Live-Durchleuchtungsbild gelegt. Diese farbige Roadmap passt sich automatisch an und liefert ein kontinuierliches visuelles Feedback zur Position von Drähten und Kathetern bei perkutanen koronaren Interventionen. Der Einsatz von Kontrastmittel konnte so nachweislich um 28,8% reduziert werden.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
Effiziente und zuverlässige Navigation für Koronararterien. Dynamic Coronary Roadmap bietet einen vollständigen Überblick über die Koronararterien zur sicheren Positionierung von Geräten.
Nahtlose Integration
Nahtlose Integration
Dynamic Coronary Roadmap lässt sich nahtlos in die Standardabläufe zur Patientenversorgung und in die tägliche klinische Praxis integrieren. Es handelt sich um ein vollständig integriertes System mit automatischer Speicherung und einfacher erneuter Anzeige zuvor erfasster Roadmaps, um die Verfahrenseffizienz zu steigern, ohne den aktuellen Arbeitsablauf zu ändern.
Nahtlose Integration
Dynamic Coronary Roadmap lässt sich nahtlos in die Standardabläufe zur Patientenversorgung und in die tägliche klinische Praxis integrieren. Es handelt sich um ein vollständig integriertes System mit automatischer Speicherung und einfacher erneuter Anzeige zuvor erfasster Roadmaps, um die Verfahrenseffizienz zu steigern, ohne den aktuellen Arbeitsablauf zu ändern.
Nahtlose Integration
Dynamic Coronary Roadmap lässt sich nahtlos in die Standardabläufe zur Patientenversorgung und in die tägliche klinische Praxis integrieren. Es handelt sich um ein vollständig integriertes System mit automatischer Speicherung und einfacher erneuter Anzeige zuvor erfasster Roadmaps, um die Verfahrenseffizienz zu steigern, ohne den aktuellen Arbeitsablauf zu ändern.
Dynamic Coronary Roadmap lässt sich nahtlos in die Standardabläufe zur Patientenversorgung und in die tägliche klinische Praxis integrieren. Es handelt sich um ein vollständig integriertes System mit automatischer Speicherung und einfacher erneuter Anzeige zuvor erfasster Roadmaps, um die Verfahrenseffizienz zu steigern, ohne den aktuellen Arbeitsablauf zu ändern.
Effiziente und zuverlässige Navigation für Koronararterien. Dynamic Coronary Roadmap bietet einen vollständigen Überblick über die Koronararterien zur sicheren Positionierung von Geräten.
Nahtlose Integration
Nahtlose Integration
Dynamic Coronary Roadmap lässt sich nahtlos in die Standardabläufe zur Patientenversorgung und in die tägliche klinische Praxis integrieren. Es handelt sich um ein vollständig integriertes System mit automatischer Speicherung und einfacher erneuter Anzeige zuvor erfasster Roadmaps, um die Verfahrenseffizienz zu steigern, ohne den aktuellen Arbeitsablauf zu ändern.
Nahtlose Integration
Dynamic Coronary Roadmap lässt sich nahtlos in die Standardabläufe zur Patientenversorgung und in die tägliche klinische Praxis integrieren. Es handelt sich um ein vollständig integriertes System mit automatischer Speicherung und einfacher erneuter Anzeige zuvor erfasster Roadmaps, um die Verfahrenseffizienz zu steigern, ohne den aktuellen Arbeitsablauf zu ändern.
Nahtlose Integration
Dynamic Coronary Roadmap lässt sich nahtlos in die Standardabläufe zur Patientenversorgung und in die tägliche klinische Praxis integrieren. Es handelt sich um ein vollständig integriertes System mit automatischer Speicherung und einfacher erneuter Anzeige zuvor erfasster Roadmaps, um die Verfahrenseffizienz zu steigern, ohne den aktuellen Arbeitsablauf zu ändern.
Dynamic Coronary Roadmap lässt sich nahtlos in die Standardabläufe zur Patientenversorgung und in die tägliche klinische Praxis integrieren. Es handelt sich um ein vollständig integriertes System mit automatischer Speicherung und einfacher erneuter Anzeige zuvor erfasster Roadmaps, um die Verfahrenseffizienz zu steigern, ohne den aktuellen Arbeitsablauf zu ändern.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.