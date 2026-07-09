Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
863070, 863073, 863074, 863063, 863064, 863065, 863066, M8105A, M8105AT, M8105AS, 863081, 863082, 863276, 863278
Produktkategorie
Temperatur
Produkttyp
Sensor
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,120 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Karton = 1 Sensor/Packung
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
--