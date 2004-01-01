Effizientere Arbeitsabläufe

Durch einen automatischen Austausch werden Daten schnell und zuverlässig zwischen der Radiologie und der Urologie übertragen: Ganz ohne Verzögerungen, wie sie z.B. bei der Verwendung von CDs oder USB-Speichergeräten auftreten können. Eine sichere Netzwerkkonnektivität kann auch zu einer höheren Datensicherheit beitragen und stellt die Daten bereit, die für eine aktive Überwachung, nachfolgende Biopsie und die Therapieplanung sowie für Nachuntersuchungen nötig sind.