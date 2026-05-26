Haftungsausschluss

1, In 39 Einzelvergleichsstudien wurde Philips ClarityIQ mit Reduktionen in der Strahlungsexposition der Patienten assoziiert.

2. In 3 unabhängigen Vergleichsstudien wurde ein Zusammenhang zwischen Philips ClarityIQ und einer Reduktion der Personal- oder Streustrahlenexposition [Dekker et al. (2013), van den Haak (2015)] oder der Streustrahlenexposition [van Strijen et al. (2015)] assoziiert.

3. 8 Vergleichsstudien zeigten explizit eine gleichwertige Bildqualität. [Eloot et al. (2015), Kohlbrenner et al. (2015), Lauterbach et al. (2016), Schernthaner et al. (2015), Söderman et al., (2013), ten Cate (2015), van Strijen (2015), Wen (2015)].

4. Technology Maximiser Essential, 5 Jahre in Azurion Version 3 enthalten