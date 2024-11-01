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PAP-Akkuset

Lithium-Ionen-Akku mit integrierter unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV)

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Mit dem Philips Respironics Akkuset können Ihre Patienten ihr PAP-Therapiegerät sicher und komfortabel verwenden. Es stellt eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für die DreamStation und System One Schlaftherapiegeräte dar.

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Eigenschaften
Ausgelegt auf beruhigende Sicherheit

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Ihre Patienten können sicher sein, dass sie dank der im Akkuset integrierten unterbrechungsfreien Stromversorgung bei einem Wegfall des Netzstroms die Therapie ohne größere Unterbrechung fortsetzen können. Wenn das Akkuset ständig am Netzteil des Philips Respironics Schlaftherapiegeräts angeschlossen ist, bleibt es aufgeladen und steht für den Einsatz auf Reisen oder für den USV-Schutz zur Verfügung.

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Ihre Patienten können sicher sein, dass sie dank der im Akkuset integrierten unterbrechungsfreien Stromversorgung bei einem Wegfall des Netzstroms die Therapie ohne größere Unterbrechung fortsetzen können. Wenn das Akkuset ständig am Netzteil des Philips Respironics Schlaftherapiegeräts angeschlossen ist, bleibt es aufgeladen und steht für den Einsatz auf Reisen oder für den USV-Schutz zur Verfügung.

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Ihre Patienten können sicher sein, dass sie dank der im Akkuset integrierten unterbrechungsfreien Stromversorgung bei einem Wegfall des Netzstroms die Therapie ohne größere Unterbrechung fortsetzen können. Wenn das Akkuset ständig am Netzteil des Philips Respironics Schlaftherapiegeräts angeschlossen ist, bleibt es aufgeladen und steht für den Einsatz auf Reisen oder für den USV-Schutz zur Verfügung.
Komfortabel auf Reisen

Leicht zu transportieren

Unser bisher leichtestes und kleinstes Akkuset können die Patienten problemlos mitführen, um ihre Therapie außerhalb der eigenen vier Wände fortzusetzen. Mit 1,02 kg ist es kompakt und leicht. Das Akkuset nutzt das Netzteil des Philips Respironics Schlaftherapiegeräts, um die Anzahl der benötigten Kabel auf Reisen zu verringern.

Leicht zu transportieren

Unser bisher leichtestes und kleinstes Akkuset können die Patienten problemlos mitführen, um ihre Therapie außerhalb der eigenen vier Wände fortzusetzen. Mit 1,02 kg ist es kompakt und leicht. Das Akkuset nutzt das Netzteil des Philips Respironics Schlaftherapiegeräts, um die Anzahl der benötigten Kabel auf Reisen zu verringern.

Leicht zu transportieren

Unser bisher leichtestes und kleinstes Akkuset können die Patienten problemlos mitführen, um ihre Therapie außerhalb der eigenen vier Wände fortzusetzen. Mit 1,02 kg ist es kompakt und leicht. Das Akkuset nutzt das Netzteil des Philips Respironics Schlaftherapiegeräts, um die Anzahl der benötigten Kabel auf Reisen zu verringern.
Sicherheit auf längeren Reisen

Sicherheit auf längeren Reisen

Das Akkuset entspricht den FAA-Bestimmungen für Flugreisen (Lithium-Ionen-Akkuset mit 90 W) und bietet eine Akku-Betriebsdauer von über 14 Stunden.¹

Sicherheit auf längeren Reisen

Das Akkuset entspricht den FAA-Bestimmungen für Flugreisen (Lithium-Ionen-Akkuset mit 90 W) und bietet eine Akku-Betriebsdauer von über 14 Stunden.¹

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Das Akkuset entspricht den FAA-Bestimmungen für Flugreisen (Lithium-Ionen-Akkuset mit 90 W) und bietet eine Akku-Betriebsdauer von über 14 Stunden.¹
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Komfortabel auf Reisen

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Unser bisher leichtestes und kleinstes Akkuset können die Patienten problemlos mitführen, um ihre Therapie außerhalb der eigenen vier Wände fortzusetzen. Mit 1,02 kg ist es kompakt und leicht. Das Akkuset nutzt das Netzteil des Philips Respironics Schlaftherapiegeräts, um die Anzahl der benötigten Kabel auf Reisen zu verringern.

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Unser bisher leichtestes und kleinstes Akkuset können die Patienten problemlos mitführen, um ihre Therapie außerhalb der eigenen vier Wände fortzusetzen. Mit 1,02 kg ist es kompakt und leicht. Das Akkuset nutzt das Netzteil des Philips Respironics Schlaftherapiegeräts, um die Anzahl der benötigten Kabel auf Reisen zu verringern.

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Sicherheit auf längeren Reisen

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Das Akkuset entspricht den FAA-Bestimmungen für Flugreisen (Lithium-Ionen-Akkuset mit 90 W) und bietet eine Akku-Betriebsdauer von über 14 Stunden.¹

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Das Akkuset entspricht den FAA-Bestimmungen für Flugreisen (Lithium-Ionen-Akkuset mit 90 W) und bietet eine Akku-Betriebsdauer von über 14 Stunden.¹

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Das Akkuset entspricht den FAA-Bestimmungen für Flugreisen (Lithium-Ionen-Akkuset mit 90 W) und bietet eine Akku-Betriebsdauer von über 14 Stunden.¹

Technische Daten

Produktdetail
Produktdetail
Contents
  • Lithium-Ionen-Akku, PAP-Gerätekabel, 2 Adapter für System One Serie 50, Akkufach.
Compatibility
  • Geeignet für CPAP- und BiPAP-Geräte der Modelle DreamStation und System One Serie 50 und 60.
Power supply
  • Nutzt das DreamStation oder System One Netzteil. Kein zusätzliches Netzteil inbegriffen.
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • Nein
Product Category
  • Schlaftherapie
Product Type
  • Schlaftherapie-Zubehör
Prescription
  • Nicht erforderlich
Run Time
  • 14 Stunden¹
Recharge
  • 3 bis 4 Stunden
Minimum life cycle
  • ≥ 70% der Nennkapazität nach 1000 Zyklen
Capacity
  • 90w
Warranty
  • 6 Monate
Dimensions
  • 3,175 cm x 13,335 cm x 22,86 cm
Weight
  • 1,02 kg
Produktdetail
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Contents
  • Lithium-Ionen-Akku, PAP-Gerätekabel, 2 Adapter für System One Serie 50, Akkufach.
Compatibility
  • Geeignet für CPAP- und BiPAP-Geräte der Modelle DreamStation und System One Serie 50 und 60.
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Contents
  • Lithium-Ionen-Akku, PAP-Gerätekabel, 2 Adapter für System One Serie 50, Akkufach.
Compatibility
  • Geeignet für CPAP- und BiPAP-Geräte der Modelle DreamStation und System One Serie 50 und 60.
Power supply
  • Nutzt das DreamStation oder System One Netzteil. Kein zusätzliches Netzteil inbegriffen.
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • Nein
Product Category
  • Schlaftherapie
Product Type
  • Schlaftherapie-Zubehör
Prescription
  • Nicht erforderlich
Run Time
  • 14 Stunden¹
Recharge
  • 3 bis 4 Stunden
Minimum life cycle
  • ≥ 70% der Nennkapazität nach 1000 Zyklen
Capacity
  • 90w
Warranty
  • 6 Monate
Dimensions
  • 3,175 cm x 13,335 cm x 22,86 cm
Weight
  • 1,02 kg
  • ¹Nutzung des PAP-Akkus – Testbedingungen für Akku-Betriebsdauer: CPAP-Betriebsart, Druck 10 cm H2O, ohne Warmluft-Befeuchtung oder beheizte Schläuche.

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