Das CombiDiagnost R90 ist ein fernbedientes Durchleuchtungssystem mit hochmodernen Funktionen für die digitale Radiographie, das für eine optimierte Raumnutzung bei hoher Kosteneffizienz entwickelt wurde. Mit einem vollständig digitalen Workflow, UNIQUE Bildqualität und hervorragendem Dosismanagement deckt das vielseitige System ein großes Untersuchungsspektrum von der Bildgebung von Kindern bis hin zu adipösen Patienten ab.
Funktionsübergreifendes DRF-System
Funktionen
Stitching – Bildgebung des ganzen Beins und der ganzen Wirbelsäule
Die optionale automatische Stitching-Software (orthopädische Großbildrekonstruktion) ermöglicht die Erfassung langer Aufnahmen. Die Bilderfassung kann auf dem Untersuchungstisch in jeder beliebigen Position von liegend bis aufrecht und am Wandstativ durchgeführt werden. Der Algorithmus arbeitet vollautomatisch. Intelligentes Zubehör sorgt zusätzlich für hervorragenden Patientenkomfort und eine exzellente Bildqualität.
Digitale Subtraktionsangiographie – Gefäßdarstellung in hoher Qualität
Mit der digitalen Subtraktionsangiographie (DSA) von Philips können Blutgefäße in UNIQUE Bildqualität visualisiert werden. Automatische Untersuchungs-Presets unterstützen einen reibungslosen und effizienten Workflow bei angiographischen Untersuchungen.
SkyFlow Plus – Bildkontrast wie bei einer Rasteraufnahme bei freien radiologischen Untersuchungen
SkyFlow Plus ist branchenweit einer der ersten Streustrahlungs-Korrekturalgorithmen für tragbare Röntgengeräte. Bei der Durchführung von DR-Aufnahmen ohne Raster liefert Philips SkyFlow Plus Bilder mit einem Kontrast, der mit dem einer Rasteraufnahme vergleichbar ist. Die Software reduziert den Effekt von Streustrahlung bei freien Aufnahmen ohne Raster.
Spezifikationen
Generator
Leistung
65 kW, optional 80 kW
Röhrenspannung bei Aufnahme
40 bis 150 kV
Aufnahmetechniken
Manuell: kV‑mAs oder kV‑mA-s, Belichtungsautomatik (AEC) – Intelligent Exposure (IQX)
Röntgenröhrenspannung bei Durchleuchtung
40 bis 125 kV
Durchleuchtungstechniken
Gepulste Durchleuchtung (PF), gittergesteuerte gepulste Durchleuchtung (GCF) mit In-Pulse-Steuerung
Anwendungsbereich
Durchleuchtung
Ob. und unt. Gastrointestinaltrakt, Harnwegsunters., ERCP, durchleuchtungsgeführte Injektionen usw.
Radiographie
Schädel, Rippen, Wirbelsäule, Becken, ob. Extr., lange Wirbelsäule, Unters. von Lunge, Abdomen usw.,
Geometrie
Tischneigungswinkel
–90°/+90°
Motorisierter Kompressor
3 bis 15 kg Kompressionskraft
Bewegungsbereich der Röhrensäule
160 cm
Fokus-Detektor-Abstand (FDA)
113 cm bis 183 cm
Maximales Patientengewicht
284 kg ohne Einschränkungen
Tischhöhe
65 cm bis 142 cm
Röntgenröhre: SRM 0608 ROT GS 505 (GCF)
Wärmespeicherkapazität der Anode
800 kHU (593 kJ)
Fokus
0,6/0,8
Maximale Spannung
125 kV (110 kV bei GCF)
Röntgenröhre: SRO 33100 ROT380 (PCF)
Wärmespeicherkapazität der Anode
300 kHU (200 kJ)
Fokus
0,6/1,6
Maximale Spannung
150 kV
Dynamischer Flachdetektor
Detektorabmessungen
43 cm x 43 cm
Bildmatrixgröße
2.874 x 2.840 Pixel
Pixelgröße
148 µm
Erfassungsmodus PCF
Bis zu 6 Bilder/s
Erfassungsmodus GCF
Bis zu 30 Bilder/s
Röntgenröhre: SRO 33100 ROT380 (für CS)
Wärmespeicherkapazität der Anode
300 kHU (200 kJ)
Fokus
0,6/1,2
Maximale Spannung
150 kV
Eleva Tube Head
Bedienelemente
6 farbcod. Bedientast. f. Richt. und Aufblendlicht, kapazitiver Sensor f. Bremsfreigabe auf 3 Achsen