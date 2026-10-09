Das CombiDiagnost R90 ist ein fernbedientes Durchleuchtungssystem mit hochmodernen Funktionen für die digitale Radiographie, das für eine optimierte Raumnutzung bei hoher Kosteneffizienz entwickelt wurde. Mit einem vollständig digitalen Workflow, UNIQUE Bildqualität und hervorragendem Dosismanagement deckt das vielseitige System ein großes Untersuchungsspektrum von der Bildgebung von Kindern bis hin zu adipösen Patienten ab.