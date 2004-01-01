PIC iX Mobilgeräte-App

Überblick über den Patientenzustand per Remote-Zugriff

Care Assist ermöglicht die Anzeige von gestreamten Kurven und physiologischen Parametern sowie retrospektiv von Alarm- und Kurvendaten auf unterstützten mobilen Geräten. Die App ist kompatibel mit Geräten von Philips und anderen Anbietern und bietet Fernzugriff auf die aktuellen Patientendaten. In Verbindung mit den Philips Monitoren und PIC iX sind, neben der Anzeige von Daten, auch entsprechende Reaktionen durch die betreuenden Personen möglich. Die App ist Teil unseres neuen Arbeitsablaufs mit Kurvenstreifen, mit dem Klinikteams am Patientenbett Alarme und vorherige Kurven anzeigen und in der PIC Datenbank speichern können, um später auf diese zu reagieren. Über die App können Kurvenstreifen außerdem gemessen, beschriftet und in die elektronische Gesundheitsakte exportiert werden.