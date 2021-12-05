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Refurbished
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2.400 W
Gleichmäßiger Dampfausstoß von 45 g/min
Dampfstoß von 170 g
SteamGlide Bügelsohle
Ermöglicht schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung.
Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.
Kräftiger, gleichmäßiger Dampfausstoß, um Falten schneller zu entfernen.
4.3
von 5
177
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
Steffifee81
05/12/2021
Deutschland
Ich bügle wieder gerne
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Mit diesem tollen Bügeleisen machts endlich wieder Spaß, sich um die Bügelwäsche zu kümmern! Viele Funktionen, Dampf, und eine schicke Farbe machen es zu einem stylischen Gerät für den Haushalt!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2995/30 Dampfbügeleisen verfasst
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NBraun
05/03/2018
Deutschland
Hat alles, was man(n) zum Bügeln braucht
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Das Dampfbügeleisen erfüllt meine Erwartungen, so dass es für mich eine Empfehlung wert ist. Es hat alle grundsätzlichen Funktionen, die für das Bügeln benötigt werden. Das Einstellen der verschiedenen Heizstufen erfolgt über ein Drehrad. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit von Wasserdampf auf Wassersprühung oder umgekehrt umzustellen. Am Anfang wirkte das Dampfbügeleisen beim Anheben recht schwer, liegt aber insgesamt gut in der Hand und wird durch die gute Gleitfähigkeit wieder kompensiert. Für mich ein Produkt zu einem angemessenen Preis-/Leistungsverhältnis. Das Dampfbügeleisen habe ich kostenlos im Rahmen eines Produkttestes erhalten. Meine Bewertung erfolgt hiervon neutral und ohne Einflussnahme von Philips.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2995/30 Dampfbügeleisen verfasst
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Finner
04/03/2018
Deutschland
Ein super Bügeleisen, das sicher nicht im unteren Preisniveau befindet. Ich denke jedoch, dass das Bügeleisen sein Geld wert ist.
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Bügeln kann auch Spaß machen Erster Eindruck: Es ist ein gut Verarbeitetes Bügeleisen, es macht einen hochwertigen Eindruck mit guten Materialien. Installation: Es ist total unkompliziert das Bügeleisen in Betrieb zu nehmen, einzig die Bedienungsanleitung würde ich ein wenig vereinfachen. Effekt: Das Bügeleisen lässt sich einfach für die unterschiedlichen Anwendungen einstellen. Ich benutze es eigentlich fast nur für Hemden und habe es bisher auch nur an Hemden und einer Krawatte getestet. Im Vergleich zu meinem alten Bügeleisen war es wirklich ein Traum mit diesem Gerät zu bügeln. Ich habe ein graues leicht glänzendes Hemd, dieses habe ich bisher immer in die Reinig gebracht da ich selbst an diesem Hemd ca. 20 Minuten gebügelt habe. Nun ist es in 5 Minuten erledigt. Fazit: Ein super Bügeleisen, das sicher nicht im unteren Preisniveau befindet. Ich denke jedoch, dass das Bügeleisen sein Geld wert ist. Eine Anwendungsübersicht wäre toll, die man beim Bügeln immer dabei hat. Es hat super Gleiteigenschaften und ist von der Bedienbarkeit top.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2995/30 Dampfbügeleisen verfasst
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Im Vergleich zu der antihaftbeschichteten Bügelsohle von Philips