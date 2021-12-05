Das Bügeleisen ist super einfach und intuitiv gestaltet. Weist dabei alle Funktionen auf, die man zum bügeln benötigt. Das Heizrad ist selbsterklärend und auch die Dampffunktionen sind einfach zu lesen und anzuwenden. Man kann also direkt loslegen. Durch die 2400 Watt ist es wirklich schnell aufgeheizt. Durch das 2 Meter lange Kabel hat man genügend Bewegungsfreiheit, um bequem an alle Stellen heran zu kommen. Die Bügelsohle gleitet sehr schmiegsam über die verschiedenen Stoffe. Die Größe ist sehr angenehm und kompakt. Die Bügelsohle läuft vorne spitz zu, somit lassen sich kleine Partien, wie am Kragen oder Bund super glätten. Ein tolles Feature ist für mich der Vertikale Dampfausstoß. Endlich kann ich unbeschwert die Gardinen nach dem Waschen glätten. Bisher habe ich sie immer umständlich nass aufgehangen, damit sie sich aushängen und trocknen.Dann abgenommen, stellen nachgebügelt und wieder aufgegangen. Wirklich hübsch sahen sie danach aber nicht aus und ich hatte immer etwas Sorge um den hohen Feuchtigkeitsgehalt im Raum und eventuellen Schimmel später. Dank der tollen Funktion sind diese Sorgen aber nun weg. Ich kann sie nun trocken aufhängen und die letzten Falten an Ort und Stelle glätten. Funktioniert klasse! Allerdings habe ich dafür ein Verlängerungskabel benötigt, da dann 2 Meter Kabel doch sehr kurz sein können. Als Bügelmuffel hat mich das Model absolut überzeugt. All meine Anforderungen an ein Bügeleisen wurden erfüllt. Das Preis-Leistungsverhältnis empfinde ich als absolut angemessen und fair. Die Verarbeitung wirkt sehr hochwertig auf mich.