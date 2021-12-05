ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag

Refurbished

PowerLifeDampfbügeleisen

GC2998/80R1

4.3
| (177) Bewertungen | 84% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Beste Ergebnisse – Tag für Tag
Für stets großartige Ergebnisse benötigst du ein Bügeleisen, das dich nie im Stich lässt. Mit der kratzfesten SteamGlide Bügelsohle, einem starken gleichmäßigen Dampfausstoß und der integrierten Calc-Clean-Funktion bietet dieses erstklassige Bügeleisen dauerhaft qualitativ hochwertige Leistung.
Alle Vorteile anzeigen

Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren

Beste Ergebnisse – Tag für Tag

  • 2.400 W

  • Gleichmäßiger Dampfausstoß von 45 g/min

  • Dampfstoß von 170 g

  • SteamGlide Bügelsohle

2.400 W für schnelles Aufheizen

2.400 W für schnelles Aufheizen

Ermöglicht schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung.

Dampfstoß von bis zu 170 g glättet auch hartnäckige Falten

Dampfstoß von bis zu 170 g glättet auch hartnäckige Falten

Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.

Dampfausstoß von bis zu 45 g/min für hohe, gleichbleibende Leistung

Dampfausstoß von bis zu 45 g/min für hohe, gleichbleibende Leistung

Kräftiger, gleichmäßiger Dampfausstoß, um Falten schneller zu entfernen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

177

Bewertungen

84%

empfehlen dieses Produkt.

05/12/2021

Deutschland

Deutschland

Ich bügle wieder gerne

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Mit diesem tollen Bügeleisen machts endlich wieder Spaß, sich um die Bügelwäsche zu kümmern! Viele Funktionen, Dampf, und eine schicke Farbe machen es zu einem stylischen Gerät für den Haushalt!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2995/30 Dampfbügeleisen verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2995/30 Dampfbügeleisen verfasst

05/03/2018

Deutschland

Deutschland

Hat alles, was man(n) zum Bügeln braucht

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Das Dampfbügeleisen erfüllt meine Erwartungen, so dass es für mich eine Empfehlung wert ist. Es hat alle grundsätzlichen Funktionen, die für das Bügeln benötigt werden. Das Einstellen der verschiedenen Heizstufen erfolgt über ein Drehrad. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit von Wasserdampf auf Wassersprühung oder umgekehrt umzustellen. Am Anfang wirkte das Dampfbügeleisen beim Anheben recht schwer, liegt aber insgesamt gut in der Hand und wird durch die gute Gleitfähigkeit wieder kompensiert. Für mich ein Produkt zu einem angemessenen Preis-/Leistungsverhältnis. Das Dampfbügeleisen habe ich kostenlos im Rahmen eines Produkttestes erhalten. Meine Bewertung erfolgt hiervon neutral und ohne Einflussnahme von Philips.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2995/30 Dampfbügeleisen verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2995/30 Dampfbügeleisen verfasst

04/03/2018

Deutschland

Deutschland

Ein super Bügeleisen, das sicher nicht im unteren Preisniveau befindet. Ich denke jedoch, dass das Bügeleisen sein Geld wert ist.

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Bügeln kann auch Spaß machen Erster Eindruck: Es ist ein gut Verarbeitetes Bügeleisen, es macht einen hochwertigen Eindruck mit guten Materialien. Installation: Es ist total unkompliziert das Bügeleisen in Betrieb zu nehmen, einzig die Bedienungsanleitung würde ich ein wenig vereinfachen. Effekt: Das Bügeleisen lässt sich einfach für die unterschiedlichen Anwendungen einstellen. Ich benutze es eigentlich fast nur für Hemden und habe es bisher auch nur an Hemden und einer Krawatte getestet. Im Vergleich zu meinem alten Bügeleisen war es wirklich ein Traum mit diesem Gerät zu bügeln. Ich habe ein graues leicht glänzendes Hemd, dieses habe ich bisher immer in die Reinig gebracht da ich selbst an diesem Hemd ca. 20 Minuten gebügelt habe. Nun ist es in 5 Minuten erledigt. Fazit: Ein super Bügeleisen, das sicher nicht im unteren Preisniveau befindet. Ich denke jedoch, dass das Bügeleisen sein Geld wert ist. Eine Anwendungsübersicht wäre toll, die man beim Bügeln immer dabei hat. Es hat super Gleiteigenschaften und ist von der Bedienbarkeit top.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2995/30 Dampfbügeleisen verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2995/30 Dampfbügeleisen verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu der antihaftbeschichteten Bügelsohle von Philips