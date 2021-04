„Vor allem die Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg.“

– Alexander Graham Bell



Es kann für eine positive Patientenerfahrung wichtig sein, vorab zu wissen, was bei einem MR-Scan zu erwarten ist. Gut vorbereitete Patienten sind meist ruhiger. So kann der Scan problemlos durchgeführt werden und die Mitarbeiter können effizienter arbeiten. Für den wirtschaftlichen Erfolg Ihrer Einrichtung spielen sowohl die Zufriedenheit der Patienten als auch die der Mitarbeiter eine Rolle.



Wir haben erkannt, wie wichtig eine gute Vorbereitung ist. Mit virtueller Realität können Ihre Patienten hautnah erleben, was sie erwartet und sind nicht nur auf Erklärungen angewiesen. Zusammen mit Infor-Med, dem Máxima Medisch Centrum Veldhoven und dem Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen erwecken wir MR-Tomographie zum Leben und erhöhen so die Patientenzufriedenheit.