Strategische Partnerschaften schaffen Planungssicherheit und Handlungsspielräume in Zeiten begrenzter finanzieller und personeller Ressourcen. Damit bieten sie die Möglichkeit, medizinische Qualität, wirtschaftliche Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. In der Zusammenarbeit werden gemeinsame Ziele definiert und Philips übernimmt Aufgaben, die bislang allein durch unsere Kunden abgedeckt wurden. Im Bereich Technologie unterstützen wir Partnerhäuser in Planung, Bereitstellung, Management sowie Instandhaltung von Medizintechnik und IT. Außerdem schauen unsere Beraterteams auf Strukturen und Prozesse und identifizieren gemeinsam mit Kunden Ansatzpunkte für Verbesserungen entlang des Patientenpfads. Darüber hinaus bieten wir bei Bedarf flexible Finanzierungsmodelle an.