ICCC unterstützt die telemedizinische Überwachung im Intensivbereich durch die Möglichkeit zur Integration, Aggregation und Darstellung aussagekräftiger klinischer Daten.



Intensivmediziner und andere Spezialisten stehen bei diesem Konzept in einem zentralen teleintensivmedizinischen Zentrum bereit. Sie überwachen Patienten kontinuierlich in mehreren räumlich getrennten Intensivstationen und unterstützen das Personal vor Ort.

