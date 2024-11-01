Die Spule dS (dStream) Torso/Herz 1.5T ist bei Verwendung mit der Spule dS Neurovaskulär/Wirbelsäule (NVS) 1.5T ein integraler Bestandteil des Breeze Workflows. Diese dünne, flache und leichte anteriore Spule lässt sich auf einfache Weise um die Körperformen aller Patienten legen und ermöglicht so schnelles, effizientes und komfortables Scannen. Dank kurzer Kabel, kleiner Anschlüsse und einer kompakten Elektronik ist die anteriore Spule extrem leicht. Der Breeze Anschluss verringert die Anzahl der Positionierungsschritte, was zu einer Beschleunigung Ihres täglichen Untersuchungsarbeitsablaufs führt.
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