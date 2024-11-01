Die Spule dS (dStream) Neurovaskulär/Wirbelsäule (NVS) ist eine integrierte Spulenlösung für die Gehirn-, Wirbelsäulen-, gesamte Neuro- und neurovaskuläre Bildgebung. Die Lösung beinhaltet die neurovaskuläre Spule, kombiniert mit der posterioren Spule. In Kombination mit den optionalen anterioren Spulen ermöglicht diese Spulenlösung die Erweiterung der Bildgebung von Ganzkörper, MSK und Extremitäten. Die digitale dStream HF-Architektur ermöglicht durch die Digitalisierung in der Spule und eine verbesserte parallele Bildgebungsleistung (dS SENSE) ein hervorragendes Signal-Rausch-Verhältnis.
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