Für die Bildgebung mit einem hohen SRV über ein erweitertes Sichtfeld des Knies ausgelegt. Das Sende/Empfangs- (T/R) Design ermöglicht eine geringe HF-Deposition, und die kurzen HF-Impulse sorgen für erhöhte Geschwindigkeit und ein höheres SRV. Große Öffnung für muskulöse und adipöse Patienten. Zweiteiliges Design für einfache Patientenvorbereitung und ergonomisch abgestufter Einsatz für Patientenkomfort.
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