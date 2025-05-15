EP navigator unterstützt die intuitive 3D-Katheterbildführung bei AF-Ablationsverfahren. Das Tool liefert ein detailliertes 3D-Bild der Anatomie, das präzise registriert und über ein 2D-Live-Durchleuchtungsbild gelegt werden kann, um komplexe Verfahren zu unterstützen.
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Erleben Sie die leistungsstarken kardiologischen und vaskulären Interventionen mit der Azurion 7 Serie mit 12″-Flachdetektor (Diagonale: 30,5 cm). Diese innovative Lösung für die bildgeführte Therapie wurde entwickelt, um Ihnen effizientere Arbeitsabläufe und eine hervorragende Patientenversorgung zu ermöglichen. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.
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SmartFusion sorgt für einen besseren Einblick und hohe Sicherheit bei Diagnose und Behandlung; EchoNavigator verknüpft Live-3D-TEE und Echtzeit-Radiographie, damit Implantate in 3D dargestellt und dadurch intuitiv in kürzerer Zeit eingebracht werden kann.
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