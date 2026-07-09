Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M3921A, M3922A, M3923A, M3924A, M3925A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, 862474, 862478, 863051, 863052, 863053, 863054, 862483
Produktkategorie
Papier
Produkttyp
Rolle
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Nein
Verpackungsgewicht
0,921 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Karton = 10 Rollen
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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