Produktkategorie

Gas

Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare

M3015A, 862478, 863266,M8105A, M8105AS, M3015B

Verwendung mit Geräten anderer Hersteller

Ja, mit jedem Microstream Monitor

Produkttyp

Kapnographie

Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten

Ein-Patienten-Produkt

CE-Kennzeichnung

Ja

Verpackungsgewicht

0,805 kg

Verpackungseinheit

1 Karton = 25 Sets

Nicht mit Naturlatex hergestellt

Ja

Mindesthaltbarkeit

Keiner

Steril ODER nicht steril

Nicht-steril

Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial