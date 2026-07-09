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MP2 / X2 Akku, 10,8 V, 1 Ah, Lithium-Ionen IntelliVue 1Ah Lithium-Ionen-Akku
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MP2 / X2 Akku, 10,8 V, 1 Ah, Lithium-Ionen
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Spezifikationen
Zubehör – Akku
Technologie
Lithium-Ionen-Akku
Lebensdauer
3 Jahre oder 500 Lade-/Entladezyklen
Energie
65 Wh
Wiederaufladbar
Ja
Kapazität
1 Ah
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
Zubehör
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M8102A, M3002A
Produkttyp
Akku
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,160 kg
Verpackungseinheit
1 Akku
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
4 Monate
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M4607-60001