Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M2734A, M2735A, M1358A, M1365A, M2738A, M2725A, M2726A, M2727A, M1355A, M1356A, M1364A, M2736A, M2736A, M2734B, M2720A
Produktkategorie
Fetal
Produkttyp
Bauchgurt
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,646 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Rolle/Karton
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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