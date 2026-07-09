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Geburtsüberwachung: Waschbarer Beingurt aus grauem, wasserabweisendem, latexfreiem Elastikgewebe, mit Knopflöchern, 32 mm x 15 m. Muss nach Bedarf zugeschnitten werden.
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Spezifikationen
Gurt für die Fetalüberwachung
Bauchgurtlänge
Länge: 15 m, Breite: 32 mm
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1364A, M1365A, M2738A
Produktkategorie
Fetal
Produkttyp
Bauchgurt
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,407 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Rolle/Karton
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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Philips - Wiederverwendbarer Beingurt Bauchgurt - Philips