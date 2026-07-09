Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
GE (Marquette)
Produktkategorie
NBP
Produkttyp
Adapter
CE-Kennzeichnung
Nein
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,040 kg
Verpackungseinheit
1 Packung = 1 Adapter
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M4562A, M4563A, M4564A, M4565A, M4567A, M4569A, M4582A, M4583A, M4584A, M4585A, M4586A, M4587A, M4588A, M4589A