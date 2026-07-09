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Blutdruckmanschetten
Cuff adapter female-style, 1 hose >Buchsenanschluss, 1 Schlauch
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Adapter
Blutdruckmanschetten
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Blutdruckmanschetten
Für alle Philips Einzelschlauch-Blutdruckmanschetten (wiederverwendbar und Einmalgebrauch), außer Serie 40401X. Für Monitore mit Buchsenanschluss mit Gewinde.
Vertrieb kontaktieren
Spezifikationen
NBP-Adapter
Manschettenanschluss
Buchsenanschluss mit Gewinde
Anzahl der Schläuche
1
Produktdetails
Produktkategorie
NBP
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Welch-Allyn
Produkttyp
Adapter
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,035 kg
Verpackungseinheit
1 Packung = 1 Adapter
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keine
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips - Manschettenadapter >Buchsenanschluss, 1 Schlauch Adapter - Philips